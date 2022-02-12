محافظ بورسعيد يستعرض آثار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا موسعا بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لاستعراض مستجدات الموقف الحالي لمنظومة التأمين الشامل ببورسعيد وإلقاء الضوء على عدد من الموضوعات المتعلقة بالمجال الصحي و سير العمل بالمنشٱت الطبية داخل بورسعيد، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور ايمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد والدكتور عادل تعيلب مدير فروع هيئة الرعاية، والدكتور أحمد حسن مدير مديرية الصحة، والدكتور مصطفي شعبان رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية، والدكتور هاني راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل و الدكتور خالد صبري عميد كلية الطب ببورسعيد وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من قيادات الصحة ببورسعيد.

وبدأت فعاليات الاجتماع بعرض فيلم تسجيلي حول الإنجازت والمشروعات العملاقة التي شهدتها بورسعيد مؤخرا، وخلال كلمته أشاد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، بالخدمة الطبية المميزة بمدينة بورسعيد، لافتا أن الزيارة تهدف للتعرف ميدانيا على تطورات العمل داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أننا نهدف للوقوف على المشكلات القائمة ومحاولة وضع حلول نهائية لإكمال منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يتماشى مع معايير هيئة الرقابة الصحية وهيئة الاعتماد للاطمئنان على توافر وتنوع المنشٱت الطبية فضلا عن العنصر البشري المؤهل على أعلى مستوى.

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وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، أننا نعمل على التأكد من حسن تشغيل وإدارة العنصر البشري للمنظومة، مشيدا بجهود جامعة بورسعيد و دعمها للقطاع الصحي من خلال التعاون في إقامة المستشفى الجامعي ببورسعيد.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار أن بورسعيد ستصبح جاذبة للمواطنين من جميع الأنحاء لتلقي العلاج نظرا للموقع الجغرافي والخدمة الطبية المميزة، وتطرق السيد الوزير لأهمية استكمال منظومة ميكنة التأمين الصحي الشامل والربط الرقمي بين الهيئات الصحية المختلفة ببورسعيد لسهولة الحصول على الخدمة للمواطنين.

وفي كلمته، وجه محافظ بورسعيد الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على المشروعات العملاقة ببورسعيد التى انطلقت لأول مرة من مدينة بورسعيد، مستعرضا المشروعات التى جرت ببورسعيد فى مجال تطبيق التأمين الصحي الشامل، و ٱثارها على أرض الواقع بمحافظة بورسعيد، ودورها فى سرعة تقديم الخدمات للمواطنين، و جودتها، وتحقيق مستوى كبير من الرضا لدى المواطن، لافتا أن بورسعيد أصبحت مؤهلة من خلال إقامة المنشٱت التعليمية الطبية التي تؤهل الكوادر الطبية على أعلى مستوى.

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وأكد اللواء عادل الغضبان، على الطفرة الكبرى التي شهدتها محافظة بورسعيد في أداء الخدمات والرعاية الصحية المقدمة في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، معربًا عن فخره بنجاح المنظومة وتوفيرها الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لأهالي بورسعيد، وتابع: المتابعة الميدانية عكست رضاء أبناء بورسعيد عن الخدمات الصحية المقدمة إليهم من خلال المنظومة الجديدة، ودللت على نجاح مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في توفير واستحداث الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وأشار محافظ بورسعيد إلى جهود التعاون مع جامعة بورسعيد والتي ساهمت في إنشاء وتطوير عدد من المنشٱت الطبية والتعليمية كمستشفي الجامعة فضلا عن تحويل إحدى المدارس لمدرسة تمريض مما ساهم في توفير الكوادر المؤهلة التي تضاف لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدا أن الإنجاز الذي تم تحقيقه في بورسعيد في مجال الصحة يستغرق عشرات السنوات في البلدان الأخرى، موجها الشكر لكافة الجهات المعنية القائمة على تنفيذ ومتابعة مشروع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد لتحقيق أفضل مستوى من الخدمة المقدمة للمواطنين.

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وخلال اللقاء، استعرض الدكتور خالد صبري عميد كلية الطب ببورسعيد، مستجدات العمل في إقامة المستشفى الجامعي ببورسعيد والتي تقام على مساحة ٣٦ ألف متر بتكلفة تتعدى المليار جنيها، وتقام على ثلاث مراحل ويشمل ثلاث مباني بارتفاع ٥ أدوار، وأوضح عميد كلية الطب أنه جاري الانتهاء من أعمال تجهيز المرحلة الأولي للمستشفى لافتتاحها قريبا، مؤكدا أنها مزودة بأحدث النظم والأجهزة الطبية.

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وفي سياق متصل، استعرض الدكتور أحمد حسن مدير مديرية الصحة الموقف الحالي لكورونا ببورسعيد و معدلات تلقي اللقاح للمواطنين ببورسعيد، فيما أعلن الدكتور مصطفى شعبان مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في بورسعيد ، عن تقديم 5.470إلى إجمالي الخدمات المقدمة بمحافظة بورسعيد بإجمالي أسرة 578 سرير ما بين أسرةداخلي وعناية أطفال وكبار وحضانات وطوارئ، مشيرًا إلى تقديم أكثر من 70ألف عملية جراحية، و حوالي 4مليون خدمة طب أسرة و وأكثر من مليون خدمة طبية بالعيادات الخارجية ، وذلك منذ انطلاق المنظومة بمحافظة بورسعيد منذ يوليو 2019، وأشار إلى الخدمات المستحدثة والتي يتم تقديمها لأول مرة بمحافظة بورسعيد من خلال مستشفيات السلام ومجمع الشفاء الطبي والذي يشمل مستشفيات التضامن والمبرة، ومستشفى النصر التخصصي ببورسعيد باعتبارها أول منشأة معتمدة تابعة لهيئة الرعاية الصحية، ثم مستشفى الرمد التخصصي، باعتبارها أول منشأة معتمدة للعيون بمحافظة بورسعيد.

وفي نهاية اللقاء، قدم محافظ بورسعيد درع المحافظة لوزير التعليم العالي و القائم بأعمال وزير الصحة تقديرا لجهوده ودعمه للقطاع الصحي ببورسعيد.