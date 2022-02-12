السبت 12 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة يشهد المؤتمر الـ32 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال المؤتمر

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة المؤتمر العام الـ32 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بعنوان "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي العالمي".

وشهد المؤتمر الذى يترأسه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ويستمر لمدة يومين حضور عربي ودولي واسع حيث يناقش وزراء وعلماء ومفتون وقادة رأي من 41 دولة دور المواطنة في تحقيق السلام العالمي والأمن المجتمعي، ويتضمن المؤتمر محاور تطور مفهوم الدولة قديماً وحديثاً من منظور إنساني، ومشروعية الدولة الوطنية، وضوابط عقد المواطنة، وعقد المواطنة بين الحقوق والواجبات، والتسامح الديني، ومكانة المرأة في الدولة الوطنية، وعقد المواطنة والحماية الاجتماعية، وعقد المواطنة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي، والتزام عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام العالمي.

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كما يناقش المؤتمر أهمية ترسيخ ثقافة العيش المشترك والتحول بها من ثقافة النخبة إلى ثقافة شعبية عامة، والعمل معاً على أرضية إنسانية خالصة للبشرية جمعاء.

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كان افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة معرضاً لمنتجات الشباب الحرفية واليدوية والتراثية بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

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والمعرض المقام بالتعاون ما بين صندوق تحيا مصر ووزارة الشباب والرياضة يأتى فى إطار توجيهات الدولة نحو إحياء تلك الحرف اليدوية والتراثية وفتح منافذ لتسويقها، ومساعدة الشباب العاملين بها على تحويلها إلى مشروعات إنتاجية، ودعم وتشجيع المنتج المحلى خاصة فى قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها.

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وتتيح هذه المعارض الفرصة أمام الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية لتسويق منتجاتهم ، كما تقدم فرصة للشباب الذين تدربوا على الحرف اليدوية للانضمام لهذه المعارض، وتدريبهم في مجال صناعة المشغولات اليدوية والحرفية.

ويضم المعرض تشكيلة متنوعة من المنتجات اليدوية والتراثية مثل "الاكسسوارات، الملابس اليدوية، الكروشيه، منتجات الجلود، السجاد اليدوى، التحف والهدايا، خيوط المكرمية، مشغولات الخرز، المنتجات الخشبية، وغيرها من المنتجات الاخرى اليدوية والتراثية.

المجلس الاعلى للشئون الاسلامية المؤتمر العام الثاني والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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