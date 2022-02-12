السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوليتيكو: الرئيس الأمريكى يتوقع موعد الغزو الروسي على أوكرانيا

الرئيس الأمريكى جو
الرئيس الأمريكى جو بايدن

توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مؤتمر بالفيديو مع زعماء دول الغرب والاتحاد الأوروبي والناتو، موعد غزو روسيا لأوكرانيا في 16 فبراير الجاري.


وأشارت صحيفة"بوليتيكو"، إلى أن الأوروبيون اختلفوا مع بايدن في تقدير توقيت وحتمية التصعيد.


وشدد أحد المسؤولين الأوروبيين على أن الاتحاد الأوروبي لن يبتلع مثل هذه الأشياء، وفقا للصحيفة.
وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة لم تحددها "خلال حديثه مع القادة الغربيين، الذي استمر ساعة، حدد الرئيس بايدن يوم 16 فبراير موعدا للهجوم الروسي".


وأفادت الصحيفة، نقلا عن العديد من المسؤولين الأمريكيين، بأن روسيا ستشن هجومها على أوكرانيا في وقت مبكر من يوم 16 فبراير، وأخطرت واشنطن الحلفاء أنه قد تسبق ذلك سلسلة من الضربات الصاروخية والهجمات الإلكترونية.


ونوهت الصحيفة بأن محاوري بايدن شككوا بمعطيات المخابرات الأمريكية، وقالت الصحيفة "أشار الأوروبيون إلى أن لديهم معلومات مغايرة".


وذكر مسؤول بريطاني أنه لديهم تفسيرات مغايرة للمعلومات الاستخبارية المتعلقة بيوم 16 فبراير.
 

وكانت وكالة بلومبرج الأمريكية، التي سبق أن أبلغت عن طريق الخطأ عن بدء عملية غزو روسيا لأوكرانيا، إلى أن الهجوم سيحدث في يوم 15 فبراير.


من جانبها، أكدت موسكو مرارا وتكرارا أنها لا تنوي مهاجمة أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أمس الجمعة، إن هستيريا البيت الأبيض لها دلالتها أكثر من أي وقت مضى، وأن الأنجلوساكسونيين يريدون الحرب مهما كان الثمن، والاستفزازات والتضليل والتهديدات هي الوسيلة المفضلة لهم لحل قضاياهم.


وأشارت زاخاروفا إلى أن الاله العسكرية السياسية الأمريكية جاهزة لحصد الأرواح من جديد والعالم كله يتابع كيف تكشف عن نفسها العسكرة والمطامع الإمبريالية، وفقا لما نقلته روسيا اليوم.

وفى وقت سابق من اليوم، طالبت سفارة الإمارات في كييف مواطنيها إلى عدم السفر إلى أوكرانيا، كما دعت السفارة في حسابها على تويتر  جميع مواطني الدولة المتواجدين في أوكرانيا بالتواصل معها عبر خط الطوارئ.

الرئيس الامريكي زعماء دول الغرب الاتحاد الأوروبي الناتو غزو روسيا أوكرانيا

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