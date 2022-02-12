تداول 322 شاحنة وأكثر من 32 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر، اليوم السبت، تداول 32 ألفا و865 طن بضائع عامة ومتنوعة، و322 شاحنة، و17 سيارة ملاكي.

وأوضحت هيئة الميناء - في بيان - أن حركة الصادرات شملت تداول 561 طن بضائع عامة ومتنوعة، و124 شاحنة، وسيارتين ملاكي، و32800 طن فوسفات، فيما شملت حركة الواردات تداول 504 أطنان بضائع عامة ومتنوعة، و198 شاحنة و15 سيارة ملاكي.

وأشارت إلى أنه يتواجد على الأرصفة 12 سفينة، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة "دليلة" بحمولة 74 شاحنة و13 سيارة ملاكي، والسفينة "الحرية" بحمولة 74 شاحنة، بينما غادرت السفينة "أمل" بحمولة 99 طنا، وسيارتين ملاكي، والسفينة "CMIPOL CHANGAN" بحمولة 32800 طن فوسفات تصدر إلى ماليزيا.

كما استقبل ميناء "نويبع" السفينة عمان والسفينة "بريدج"، ومغادرة السفينة "عمان"؛ حيث تم استقبال 50 شاحنة بحمولة 504 أطنان بضائع عامة، وسيارتين ملاكي، وتصدير 25 شاحنة بحمولة 561 طن بضائع عامة.