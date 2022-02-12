السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

26 مارس الحكم فى دعوى وقف اتفاقية دخول اللاجئين إلى مصر

محكمة
محكمة

استأنفت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، نظر الدعوى المقامة من المحامي عبد الرحمن عوف، والتي يطالب فيها بمنع دخول اللاجئين إلى الأراضي المصرية وقررت هيئة المحكمة حجز الدعوى لجلسة 26 مارس المقبل لصدور الحكم.

وقال المحامي في دعواه، إن هناك خطرا داهما من توطين اللاجئين الأفارقة والعرب والآسيان والذين قارب عددهم 15 مليون لاجئ، على الأمن القومي المصري، مؤكدًا أنه لا توجد دولة على مستوى العالم سمحت بتغلغل اللاجئين داخل النسيج الوطني بهذا الشكل إلا مصر.

حجز الدعوى استأنفت الدائرة الأولى محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة وقف الاتفاقية مصر والمفوضية السامية

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