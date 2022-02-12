السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 7310 أشخاص لعدم ارتداء الكمامات الواقية

ضبط 7310 أشخاص لعدم
ضبط 7310 أشخاص لعدم ارتداء الكمامات

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، في ضبط 7310 أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 7255 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 55 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

جاء ذلك في إطار حرص الشرطة على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

كما يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية. 

وزارة الداخلية الكمامات الواقية الإجراءات القانونية سداد الغرامة التصالح

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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