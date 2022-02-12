حبس المتهمين بترويج مواد مخدرة بالقطامية 4 أيام على ذمة النحقيق

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، حبس 3 عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد ترويجها بمنطقة القطامية.

كما استعجلت النيابة التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وطالبت بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين: «حشمت.م»، «مهاب.ع»، «أيمن.ح» - عاطلين - عُثِرَ بحوزتهم على كمية مخدر الهيروين وزنت 200 جرامًا، و300 قرص من مخدر الترمادول وأقروا بامتلاكهم المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع.

كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة القطامية بترويج 3 عاطلين المواد المخدرة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وعُثِرَ بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين وزنت 200 جرامًا و300 قرص من مخدر الترمادول، وتم اقتيادهم لقسم الشرطة، وبسؤالهم أقروا بامتلاكهم المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.