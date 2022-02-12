السبت 12 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قرابة مليوني جنيه.. تفاصيل القبض على مستريح الاستثمار العقاري بسوهاج

حبس
حبس

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط المتهم بالاستيلاء على قرابة المليوني جنيه من 4 مواطنين بزعم توظيفها في تجارة الأراضي، بمحافظة سوهاج.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد 4 أشخاص بمحافظة سوهاج بتضررهم من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج لقيامه بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال.

والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت مليون وثمانمائة وعشرة ألف جنيه، وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التي وعد بتوزيعها واستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها بالمخالفة للقانون.

كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

 

 

مباحث الأموال العامة ضبط وزارة الداخلية محافظة سوهاج تجارة الأراضي الاستثمار العقاري

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

«ابنته قدمت عقود شاليهات».. كواليس دعوى بطلان التوكيلات ضد رشوان توفيق

«إعلامى الوزراء»: قناة السويس الممر الملاحى الأكثر أهمية فى حركة التجارة العالمية

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

بفتوى قديمة.. مدعٍ بالحق المدنى يحاول توريط محمد حسان فى قضية حسن راتب

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

طالع تفاصيل .. موعد إعلان نتيجة انتخابات نادي الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

بارك الله فيك

حسين دعسة

هل تحدث الحرب؟ كل هذا التصعيد الروسي الأوكراني ينذر بالدمار

محمد عبدالعزيز

الهوا هوانا.. أم هواهم ؟

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا والذكرى الثلاثون لاستعادة الكرامة الوطنية

مؤمن المحمدي

حفلة تنكرية

حاتم حافظ

عندما أصبح خيرى شلبى «بيست سيلر»

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «3-4»

ماجد حبته

محيط واحد.. وكوكب واحد

صور

انتخابات الزمالك

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

محطة تل أبيب

المزيد

قائد اليونيفيل يترأس اجتماعا ثلاثيا مع وفدى الجيشين اللبنانى والإسرائيلى بالناقورة

إسرائيل تجلى أسر دبلوماسييها.. وتحذر من السفر إلى أوكرانيا

سارة شريف تكتب: يتنصتون عليهم