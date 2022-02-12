قرابة مليوني جنيه.. تفاصيل القبض على مستريح الاستثمار العقاري بسوهاج

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط المتهم بالاستيلاء على قرابة المليوني جنيه من 4 مواطنين بزعم توظيفها في تجارة الأراضي، بمحافظة سوهاج.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد 4 أشخاص بمحافظة سوهاج بتضررهم من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج لقيامه بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال.

والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت مليون وثمانمائة وعشرة ألف جنيه، وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التي وعد بتوزيعها واستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها بالمخالفة للقانون.

كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.