السبت 12 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 12-2-2022

أسعار الذهب في الأسواق
أسعار الذهب في الأسواق المحلية

شهدت أسعار الذهب خلال فترة التعاملات الصباحية اليوم السبت، ارتفاعًا طفيفًا في معدلات الأسعار بأسواق الصاغة المحلية عن الأمس، وذلك نتيجة لارتفاع معدلات أسعار الذهب عالمياً، حيث بلغ سعر الأوقية 1832 دولار، بسبب التوترات السياسية على الساحة الدولية وما تردد بشأن اجتياح روسيا لأوكرانيا، وأيضًا تأثر سعر الذهب بقرارات الفيدرالى الأمريكى بشأن أسعار الفائدة وعوامل التضخم.

تفاصيل أسعار الذهب اليوم السبت 12-2-2022


أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب اليوم

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار الذهب ومنها الجنيه الذهب بمقدار ملحوظ خلال تعاملات اليوم بأسواق الذهب المحلية، حيث بلغ 6450 جنيها  مع إختلاف الأسعار يومياً حسب سعر المصنعية ومستوى المنطقة التجارية.


أسعار الذهب عيار 24 قيراطاً خلال التعاملات


في السياق، شهدت أسعار الذهب عيار 24 قيراطاً إرتفاع طفيف في معدلات الأسعار بأسواق الصاغة المصرية، حيث بلغ سعر 915 جنيها،باعتباره مصدرا للقيمة المالية والاهتمام بشرائه كسبائك.

أسعار الذهب عيار 21 قيراطاً بأسواق الصاغة


كذلك ارتفعت أسعار الذهب عيار 21 قيراطاً بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ سعر الجرام  801,21 جنيها، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من المواطنين باقتناء الذهب عيار 21 باعتباره مصدر مهم للادخار والاستثمار مستقبلاً.

أسعار الذهب عيار 18 قيراط خلال التعاملات

أسعار الذهب، كما ارتفعت أسعار الذهب عيار 18 قيراط بقدر طفيف، حيث بلغ سعر الجرام 686,5 جنيهاً فى محلات الذهب بمختلف محافظات الجمهورية، خاصة أنه أقل أنواع الذهب فى معدلات الشراء من المستهلكين.

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وعوائد السندات


فى النهاية، قد يدفع إرتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الحالية، العديد من المتعاملين والمستهلكين في الاستثمار بالذهب لحفظ القيمة لأموالهم لمواجهة أية تضخم مقبل بالأسواق.

فى الختام، ارتفعت أسعار الذهب خلال فترة التعاملات اليوم السبت، في الأسواق المحلية ومحلات الصاغة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الذهب عالمياً خلال الساعات الماضية، مشفوعة بالتوتر السياسي بين روسيا وأوكرانيا و التهديدات بشن حرب عليها.

أسعار الذهب سعر الذهب سعر الجنية الذهب أسعار الفائدة الذهب اليوم ارتفاع اسعار الذهب الجنية الذهب سعر الجنيه الذهب اليوم الذهب عيار 21 أسعار الذهب عالميا الذهب عيار 18 ذهب عيار 21 سعر الأوقية الذهب عيار 24

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

«ابنته قدمت عقود شاليهات».. كواليس دعوى بطلان التوكيلات ضد رشوان توفيق

«إعلامى الوزراء»: قناة السويس الممر الملاحى الأكثر أهمية فى حركة التجارة العالمية

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

بفتوى قديمة.. مدعٍ بالحق المدنى يحاول توريط محمد حسان فى قضية حسن راتب

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

طالع تفاصيل .. موعد إعلان نتيجة انتخابات نادي الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

بارك الله فيك

حسين دعسة

هل تحدث الحرب؟ كل هذا التصعيد الروسي الأوكراني ينذر بالدمار

محمد عبدالعزيز

الهوا هوانا.. أم هواهم ؟

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا والذكرى الثلاثون لاستعادة الكرامة الوطنية

مؤمن المحمدي

حفلة تنكرية

حاتم حافظ

عندما أصبح خيرى شلبى «بيست سيلر»

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «3-4»

ماجد حبته

محيط واحد.. وكوكب واحد

صور

انتخابات الزمالك

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

محطة تل أبيب

المزيد

قائد اليونيفيل يترأس اجتماعا ثلاثيا مع وفدى الجيشين اللبنانى والإسرائيلى بالناقورة

إسرائيل تجلى أسر دبلوماسييها.. وتحذر من السفر إلى أوكرانيا

سارة شريف تكتب: يتنصتون عليهم