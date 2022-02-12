ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 12-2-2022

شهدت أسعار الذهب خلال فترة التعاملات الصباحية اليوم السبت، ارتفاعًا طفيفًا في معدلات الأسعار بأسواق الصاغة المحلية عن الأمس، وذلك نتيجة لارتفاع معدلات أسعار الذهب عالمياً، حيث بلغ سعر الأوقية 1832 دولار، بسبب التوترات السياسية على الساحة الدولية وما تردد بشأن اجتياح روسيا لأوكرانيا، وأيضًا تأثر سعر الذهب بقرارات الفيدرالى الأمريكى بشأن أسعار الفائدة وعوامل التضخم.

تفاصيل أسعار الذهب اليوم السبت 12-2-2022



أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب اليوم

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار الذهب ومنها الجنيه الذهب بمقدار ملحوظ خلال تعاملات اليوم بأسواق الذهب المحلية، حيث بلغ 6450 جنيها مع إختلاف الأسعار يومياً حسب سعر المصنعية ومستوى المنطقة التجارية.



أسعار الذهب عيار 24 قيراطاً خلال التعاملات



في السياق، شهدت أسعار الذهب عيار 24 قيراطاً إرتفاع طفيف في معدلات الأسعار بأسواق الصاغة المصرية، حيث بلغ سعر 915 جنيها،باعتباره مصدرا للقيمة المالية والاهتمام بشرائه كسبائك.

أسعار الذهب عيار 21 قيراطاً بأسواق الصاغة



كذلك ارتفعت أسعار الذهب عيار 21 قيراطاً بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ سعر الجرام 801,21 جنيها، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من المواطنين باقتناء الذهب عيار 21 باعتباره مصدر مهم للادخار والاستثمار مستقبلاً.

أسعار الذهب عيار 18 قيراط خلال التعاملات

أسعار الذهب، كما ارتفعت أسعار الذهب عيار 18 قيراط بقدر طفيف، حيث بلغ سعر الجرام 686,5 جنيهاً فى محلات الذهب بمختلف محافظات الجمهورية، خاصة أنه أقل أنواع الذهب فى معدلات الشراء من المستهلكين.



فى النهاية، قد يدفع إرتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الحالية، العديد من المتعاملين والمستهلكين في الاستثمار بالذهب لحفظ القيمة لأموالهم لمواجهة أية تضخم مقبل بالأسواق.

فى الختام، ارتفعت أسعار الذهب خلال فترة التعاملات اليوم السبت، في الأسواق المحلية ومحلات الصاغة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الذهب عالمياً خلال الساعات الماضية، مشفوعة بالتوتر السياسي بين روسيا وأوكرانيا و التهديدات بشن حرب عليها.