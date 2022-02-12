خدمات مرورية لسحب كثافات السيارات بالتزامن مع غلق شارع الهرم

نشرت الإدارة العامة لمرورالجيزة، اليوم السبت، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة وسحب أي كثافات مرورية في حركة السيارات بالتزامن مع تنفيذ أعمال محطة مترو أنفاق “الطالبية” ضمن محطات مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام، حيث جرى نشر الخدمات المرورية اللازمة ووضع العلامات الإرشادية والضوئية الدالة علي وجود أعمال وكذلك وصف التحويلات المرورية الجديدة، مع تركيب كاميرات مراقبة ووضع حواج خراسانية وحديدية تزامنا مع الاعمال.

وأعلنت محافظة الجيزة أنه في ضوء استكمال تسليم مواقع محطات مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام بعد تسليم مواقع محطات مترو أنفاق (المريوطية - العريش - المطبعة) وما استلزم من غلق كلى لشارع الاهرام عند تقاطعة مع طريق المريوطية باتجاه ميدان الجيزة ، فإنه سيتم تسليم الشركة المنفذة " موقع أعمـال محطة مترو أنفاق الطالبية تحديداً بداية من تقاطع شارع الأهرام مع شارع محمد سالم حتى شارع عزیز المصري بطول مايقرب من (٥٠٠م) وبعرض ما يقرب من (١٨م) في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة فقط، ضمن تسليم عدد (٦) محطات مترو أنفاق الخـط الرابع بشارع الأهرام.

وأشارت المحافظة إلي أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لشارع الأهرام في الإتجاه المشار إليه تحديداً من تقاطعه مع شارع محمد سالم حتى شارع عزيز المصرى "المنطقة المواجه لفندق اوروبا" وذلك إبتداء من اليوم الجمعة الموافق ١١ / ٢ / ٢٠٢٢ وحتى انتهاء الأعمال.

وبدورها قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء التحويلة المرورية الآتية :

استكمال السير بمحور انور السادات "ترسا سابقاً" إتجاه مسطح کوبری عثمان محرم وصولاً حتى تقاطع شارع أنور السادات مع شارع عثمان محرم .

السير يساراً بشارع عثمان محرم مروراً بفتحة الدوران الكائنة أسفل كوبری عثمان محرم المستحدث ثم الدوران واستكمال السير مرة اخرى بشارع عثمان محرم وصولاً حتى شارع الأهرام.