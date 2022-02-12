السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحقيقات مصرع سيدة فى حريق مسكنها بعين شمس: «ماس كهربائى»

حريق
حريق

كشفت تحقيقات نيابة عين شمس الجزئية، اليوم السبت، في واقعة العثور على جثة سيدة في حريق مسكنها، عن أن سبب الحادث ماس كهربائى، وأنها توفيت اختناقًا.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها نشوب حريق داخل منزل بأحد الشوارع المتفرعة من شارع أحمد عرابى بمنطقة عين شمس.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق وتبين مصرع سيدة مسنة عمرها 63 سنة، تقيم بمفردها وجارٍ الوقوف على ملابسات الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

 

 

 

تحقيقات نيابة عين شمس الجزئية حريق جثة سيدة العثور ماس كهربائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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