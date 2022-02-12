اليوم.. محاكمة المستشار القانوني السابق لمحافظة البحر الأحمر بتهمة التزوير

تنظر محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المستشار القانوني السابق لمحافظة البحر الأحمر، لاتهامه بتزوير شهادات تعيينه.

وفي وقت سابق، أمر المستشار علاء فرج، المحامي العام الأول لنيابات البحر الأحمر، إحالة المستشار القانوني لمحافظة البحر الأحمر، بأوراق ومستندات ثبت أنها مزورة، ومتهم في 13 قضية نصب، إلى محكمة جنايات البحر الأحمر، بتهمة التزوير.

كشفت تفاصيل القضية أن تحريات العقيد محمد هيبة، من مباحث الأموال، أكدت صحة البلاغات المقدمة ضد المتهم عام 2014، وأن سكرتيرة عام محافظة البحر الأحمر، سامية محرز.

أبلغت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام محمد م. ع. ن، المستشار القانوني لمحافظ البحر الأحمر السابق، بتقديم شهادة ليسانس حقوق مزورة، من مسوغات تعيينه، وأنه تم تشكيل فريق بحث لفحص البلاغ، وأكدت التحريات صحة البلاغ.