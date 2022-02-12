السبت 12 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة المستشار القانوني السابق لمحافظة البحر الأحمر بتهمة التزوير

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المستشار القانوني السابق لمحافظة البحر الأحمر، لاتهامه بتزوير شهادات تعيينه.

وفي وقت سابق، أمر المستشار علاء فرج، المحامي العام الأول لنيابات البحر الأحمر، إحالة المستشار القانوني لمحافظة البحر الأحمر، بأوراق ومستندات ثبت أنها مزورة، ومتهم في 13 قضية نصب، إلى محكمة جنايات البحر الأحمر، بتهمة التزوير.

كشفت تفاصيل القضية أن تحريات العقيد محمد هيبة، من مباحث الأموال، أكدت صحة البلاغات المقدمة ضد المتهم عام 2014، وأن سكرتيرة عام محافظة البحر الأحمر، سامية محرز.

أبلغت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام محمد م. ع. ن، المستشار القانوني لمحافظ البحر الأحمر السابق، بتقديم شهادة ليسانس حقوق مزورة، من مسوغات تعيينه، وأنه تم تشكيل فريق بحث لفحص البلاغ، وأكدت التحريات صحة البلاغ.

المستشار القانوني السابق البحر الاحمر شهادات محكمة جنايات البحر الأحمر المستشار علاء فرج

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

«ابنته قدمت عقود شاليهات».. كواليس دعوى بطلان التوكيلات ضد رشوان توفيق

«إعلامى الوزراء»: قناة السويس الممر الملاحى الأكثر أهمية فى حركة التجارة العالمية

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

طالع تفاصيل .. موعد إعلان نتيجة انتخابات نادي الزمالك

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

بارك الله فيك

حسين دعسة

هل تحدث الحرب؟ كل هذا التصعيد الروسي الأوكراني ينذر بالدمار

محمد عبدالعزيز

الهوا هوانا.. أم هواهم ؟

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا والذكرى الثلاثون لاستعادة الكرامة الوطنية

مؤمن المحمدي

حفلة تنكرية

حاتم حافظ

عندما أصبح خيرى شلبى «بيست سيلر»

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «3-4»

ماجد حبته

محيط واحد.. وكوكب واحد

صور

انتخابات الزمالك

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تجلى أسر دبلوماسييها.. وتحذر من السفر إلى أوكرانيا

سارة شريف تكتب: يتنصتون عليهم

جولة جديدة.. كواليس عودة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل