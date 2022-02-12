موطن لأعظم الحضارات.. موقع كندي يضع مصر بقائمة 10 دول تزورها في إفريقيا

رشح موقع «ذا ترافل»الكندي السياحي الشهير، مصر في قائمة 10 دول تزورها في إفريقيا (لأول مرة)، لاسيما وهي موطن لأعظم الحضارات القديمة على مستوى العالم.

وقال الموقع: إن أفريقيا منطقة لا يعرف الكثير من الناس في القارات الأخرى الكثير عنها ومع ذلك، تضم قارة إفريقيا 54 دولة، ولديهم جميعًا الكثير لرؤيته وتجربته، إنها قارة ذات تنوع مذهل في الناس، واللغة، والثقافة، والمناخ، والظواهر الطبيعية.

وفقًا للباحثين، إفريقيا غنية بالتاريخ ولديها العديد من الميزات الطبيعية التي سيستمتع المسافرون برؤيتها والتجربة. على الرغم من أن القارة ليست متطورة مثل أوروبا، إلا أنها تلحق بالركب، وهناك الكثير من الأشياء التي يمكن للمرء أن يفعلها.

وأهم التجارب التي سيستمتع بها المرء عند التجول في إفريقيا هي الحياة البرية، والثقافة، والمناظر الطبيعية، والحياة الساحلية، والمدن، والطقس الجميل لأولئك القادمين من البلدان الباردة.

مصر

قال الموقع السياحي: إن مصر بلد مشهور معروف بتاريخه الغني وعجائبه و يعرف الكثير من الناس مصر بمواقعها الأثرية الفريدة، مثل أهرامات الجيزة الشهيرة، والتي تعد من عجائب الدنيا ويعد وادي الملوك وأبو الهول من المناطق الفريدة الأخرى للسياح الذين يرغبون في زيارة المعالم الأثرية.

وتابع: تشتهر مصر بكونها موطنًا لأعظم الحضارات القديمة على مستوى العالم، مع المعابد والمقابر غير العادية حيث لا يزال علماء الآثار يكتشفون القطع الأثرية حتى الآن كما يمكن للمرء أيضًا زيارة البحر الأحمر ونهر النيل وشواطئ البحر الأحمر ومدينة القاهرة.

جنوب أفريقيا

كما رشح الموقع "جنوب إفريقيا" وقال عنها: هي واحدة من أكثر الدول الأفريقية شهرةو لقد تطورت البلاد بشكل ملحوظ مقارنة بالباقي ولديها عدد كبير من السكان البيض، وتمتلك جنوب إفريقيا وجهات ممتازة للزيارة، بدءًا من مدنها المتقدمة، وستوفر جولة في مدينة كيب تاون الجبلية تجربة رائعة لكل من شواطئ المحيط الهندي والطقس الرائع.

تشتهر الدولة أيضًا بالعجائب الطبيعية الرائعة والحياة البرية. الأماكن البارزة هي حديقة كروجر الوطنية وجوهانسبرغ وجبل الطاولة.

كينيا

قال الموقع: للمسافر الذي يتطلع إلى رؤية أفضل حياة برية في العالم والاستمتاع بها- والذهاب في رحلات سفاري مذهلة- فإن كينيا هي المكان المناسب للزيارة.

وتعتبر الدولة الموجودة في شرق إفريقيا موطنًا لرحلات السفاري مع السافانا التي لا نهاية لها، والمتنزهات والمحميات التي لا حصر لها، والصحاري القاحلة مع الأسود والفيلة ووحيد القرن والحيوانات البرية والفهود والجاموس والفيلة والظباء والعديد من الحيوانات الأخرى لترى.

تتمتع البلاد أيضًا بمناظر طبيعية وثقافات رائعة لتجربتها. مع وجود كينيا على خط الاستواء ، يكون الطقس مناسبًا للعديد من المسافرين. تتمتع البلاد أيضًا بخط ساحلي طويل مع شواطئ رملية بيضاء جميلة. العاصمة الكينية نيروبي هي العاصمة الوحيدة التي بها حديقة وطنية.