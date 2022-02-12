اليوم.. اجتماع تمهيدي لوزير العدل مع ممثلي النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم

يلتقي اليوم السبت، المستشار عمر مروان، وزير العدل، بكل من النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية بمجلس النواب، والنائب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، واللواء خالد محمد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، لمناقشة الأسس والأطر لقانون الإيجار القديم والذي يمثل صداع دائم داخل المجتمع المصري.

وقال النائب أحمد السجينى، في تصريح خاص لـ«الدستور» أن اجتماع اليوم هو اجتماع تمهيدي، ويأتي في إطار الاجتماعات التي سيتم عقدها بين اللجنة المشتركة التي تضم 4 تنفيذيين و4 من أعضاء مجلس النواب للخروج بقانون توافقي حول الإيجار القديم.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كان عقد اجتماعًا الأسبوع الماضي، لمتابعة ملف الإيجارات القديمة؛ بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، واللواء خالد محمد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي موجهًا حديثه لممثلي مجلسي النواب والشيوخ: هذه القضية ليست قضية الحكومة وحدها، ولكنها قضية رأي عام، ونكرر أننا سنجد حلا لهذه المشكلة التاريخية التي لا ذنب لنا فيها، ولكن سنعمل على حلها، من خلال العمل معًا كحكومة تنفيذية وكسلطة تشريعية.

كلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولًا على الرأي العام، بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من مجلس النواب.