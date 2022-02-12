الأمن المغربى يوقف فرنسيا من أصول عربية بمذكّرة صادرة عن الإنتربول

أوقف عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السعيدية المغربية مواطنا فرنسيا من أصول تونسية، بموجب بطاقة بحث دولية صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية.

وحسبما أفات وكالة أنباء "فرانس برس" الإخبارية الفرنسية، أشارت مصادر أمنية إلى أنه "جرى توقيف المشتبه فيه بعدما أوضحت عملية التأكد من قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، أنه قيد البحث على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صادرة بطلب من السلطات القضائية الفرنسية".

وأضافت: "المذكرة صدرت على خلفية تنفيذ حكم بالسجن صدر بحق المتهم لتورطه في ارتكاب عمليات عديدة للسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح عام 2017، علاوة على تحريض قاصرين على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية التي كانت تستهدف المحلات التجارية".

وأشارت المصادر إلى أنه "جرى حجز الموقوف احتياطيا تحت تدبير الحراسة، بالموازاة مع إشعار السلطات الفرنسية بأمره"، قصد التعجيل بإرسال ملف التسليم إلى باريس.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 58572 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من لقاح فيروس كورونا خلال 24 ساعة.



وأفاد بيان للصحة المغربية بأن إجمالى من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 5063107 أشخاص.



وأوضح البيان أن عدد المواطنين، الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 24700686 شخصا حتى اليوم، وأن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 23134894 شخصا حتى اليوم.



وأضاف البيان بأن 4143 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن 5321 شخصا تلقوا الجرعة الثانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.



يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.