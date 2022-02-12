السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان.. مصرع 4 أشخاص وفقدان آخرين بحريق فى مصنع حلوى

حريق
حريق

أفادت قناة NHK التلفزيونية اليابانية بمصرع أربعة أشخاص على الأقل إثر حريق اندلع ليلة السبت في مصنع للحلوى بمدينة موراكامي التابعة لمحافظة نيجاتا.

 

وأضافت القناة أن رجال الإطفاء يواصلون العمل في مكان الحادث، ولم يتم الإبلاغ عن الأسباب المحتملة للحريق.

 

وذكرت الشرطة وخدمات الإنقاذ أن اثنين على الأقل من العاملين في المصنع في عداد المفقودين بين حوالي 30 شخصا كانوا يعملون وقت نشوب الحريق.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت السلطات اليابانية تسجيل 98 ألفا و370 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و781 ألفا و116 حالة.

 

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)  أنه تم تسجيل 150 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 20 ألفا و105 حالات.

 

وأضاف أن هناك 1340 شخصا يخضعون للعلاج بالمستشفيات في حالة خطيرة عقب إصابتهم بفيروس "كورونا"، مشيرا إلى أن عدد المتعافين من الفيروس في اليابان بلغ مليونين و753 ألفا و210 أشخاص.

 

وأشار التليفزيون الياباني إلى أن العاصمة "طوكيو" سجلت 18 ألفا و660 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وهي تعد أقل بمقدار 1100 حالة عن اليوم ذاته من الأسبوع الماضي.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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