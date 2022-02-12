السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

كريم عبدالعزيز فى افتتاح الدوم: أقول للمتسابقين ما تخافوش والجوائز حقيقية

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

قال الفنان كريم عبد العزيز في افتتاح برنامج الدوم لاكتشاف المواهب الذي بدأت حلقته قبل قليل، إنه سعيد للغاية بما يراه في افتتاح برنامج الدوم وأن مصر تنتج برنامجا عملاقا بحجم برنامج الدوم وهو برنامج مصري خالص لتقديم المواهب الحقيقية من جميع المحافظات.

 

نصيحة كريم عبد العزيز

وأضاف "عبد العزيز" أن الجوائز التي ستقدم للفائزين في المسابقة سواء تمثيل أو تقديم أو غناء ستكون حقيقة وبها مصداقية مما يزيد من قيمة البرنامج لدى الجمهور، موجها نصيحته للشباب وقال لهم، "ما تخافوش وخليكوا جامدين إحنا خوفنا زمان بس مسكنا نفسنا شوية.. مبروك للجميع وإن شاء الله ربنا يوفق الجميع".

 

وظهر عدد كبير من النجوم والإعلاميين منهم النجمة يسرا والنجم كريم عبد العزيز والنجم يوسف الشريف والنجمة إلهام شاهين والمخرج الكبير شريف عرفة والمخرج عمرو عرفة والمخرج طارق العريان والفنان شريف منير والفنانة ريم مصطفى والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

 

ستوديو الدوم بشكل عالمي

ومن خلال فيديو توضيحي في بداية الحلقة ظهر المجود الكبير لبناء الاستوديو الذي سيشهد على اكتشاف المواهب والمجهود الكبير الذي شارك فيه ما يقرب من 5000 عاملا خلال الأشهر الماضية ومع المشهد الأول من الحفل، ظهرت عبقرية الجهات القائمة على البرنامج في تنفيذ أعمال الديكورات والإضاءة والتنظيم بشكل عام، للخروج بهذا العمل بصورة مميزة للغاية.

 

وكشف القائمون على البرنامج عن وصول 200 فقط من المتسابقين من بين أكثر من 15 ألفا من المتسابقين من مجالات التقديم التليفزيوني والغناء والتمثيل ومن المقرر أن يبدأ البرنامج من اليوم وعلى مدار 12 حلقة قادمة لاختيار الفائزين في آخر حلقة حيث يتم التصفيات خلال الحلقات القادمة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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