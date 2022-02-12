السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كورونا بالدول العربية: الأردن أكثر الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا بالدول العربية
كورونا بالدول العربية

 تصدر الأردن،  أكثر الدول العربية تسجيلا للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 18 ألفا و872 إصابة جديدة و25 وفاة، و17 ألفا و893 حالة للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و536 ألفا و762 حالة، والوفيات إلى 13 ألفا و456 حالة، والشفاء إلى مليون و230 ألفا و725 حالة.
 

وأشارت الوزارة إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 4 ملايين و630 ألفا و962 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4 ملايين و295 ألفا و645 شخصا.
 

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة 532 إصابة جديدة، و13 حالة وفاة، فيما تماثل 422 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 260 ألفا و723 حالة، والوفيات إلى 6 آلاف و703 حالات، والشفاء إلى 173 ألفا و898 حالة.
 

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1148 إصابة جديدة، و20 وفاة، وتعافي 2455 شخصا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و153 ألفا و562 حالة، والوفيات إلى 15 ألفا و747 حالة بنسبة 1.4%، والشفاء إلى مليون و117 ألفا و573 حالة بنسبة 96.6%.
 

وفي لبنان، سجلت وزارة الصحة 6 آلاف و954 إصابة جديدة بإجمالي مليون و6 آلاف و109 حالات، كما تم تسجيل 18 حالة وفاة بإجمالي 9 آلاف و807 حالات، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 784 ألفا و645 حالة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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