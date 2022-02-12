السبت 12 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد السعدى فى افتتاح الدوم: نعمل على تقديم محتوى يليق بمكانة مصر

محمد السعدي
محمد السعدي

وجه محمد السعدي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس مجلس إدارة شركة ميديا هب خلال حفل افتتاح برنامج الدوم، الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على الدعم الكبير لخروج المسابقة بهذا الشكل المميز، كما أشكر كل النجوم على حضورهم ومساندتهم، لافتا إلى أن هذا الشكل والتواجد الإعلامي يتوازى مع فكر الجمهورية الجديدة.

 

وأضاف السعدي في كلمته، إنه يشرف بالحديث ممثلا عن كيان وطني مثل المتحدة للخدمات الإعلامية وأن الشركة تهدف لصناعة محتوى يليق بمكانة مصر الإعلامي والدرامي وأنه من خلال ميديا هب والمتحدة يعملون على الدورة الأولى لإنتاج الأفلام القصيرة وتقدم 614 فيلما قصيرا يتم اختيار 12 فيلما فقط من خلال لجنة كبار الصناع من أجل اكتشاف مواهب مختلفة في الكتابة والإخراج والتصوير وأن هذا يعد متكاملا مع ما يحدث في برنامج الدوم حيث سيتم اكتشاف مواهب في الغناء والتمثيل والتقديم.

 

وقدمت الدكتورة إيناس عبدالدايم الشكر لكل القائمين على البرنامج واكتشاف المواهب من كل محافظات مصر، واصفة المشروع بأنه مشروع قومي يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشكرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تبنيها المشروع الكبير معبرة عن شكراها ودورها الوطني.

 

وطلب الفنان الشاب يوسف عثمان من وزيرة الثقافة أن تعزف على آلة الفلوت التي اشتهرت بها وبالفعل قدمت مقطوعة موسيقة أعجبت الجميع.

 

وتواجد في حفل الافتتاح عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنان الكبير كريم عبد العزيز والنجمة الكبيرة  يسرا والنجم يوسف الشريف والنجمة إلهام شاهين وهالة صدقي والمخرج عمرو عرفة والمخرج شريف عرفة والفنان شريف منير والفنانة ريم مصطفى وعدد كبير من النجوم بالإضافة إلى الفنانة والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد كبير من الشخصيات العامة ورجال المجتمع والإعلامية لميس الحديدي.

محمد السعدي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ميديا هب برنامج الدوم الدوم إيناس عبد الدايم أشرف صبحي

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