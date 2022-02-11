آل الشيخ: نعمل بتوجيهات خادم الحرمين لنشر الوسطية محاربة الإرهاب

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن وزارتي الشؤون الإسلامية بالسعودية والأوقاف المصرية تسير في نفس المسار متفقين في الرؤية، تنفيذا لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذين يعملون بجد ويسعون لنشر الوسطية والاعتدال ونشر الرحمة، وفق ما جاء في كتاب الله والسنة النبوية، وفهم السلف الصالح الذي يدعو إلي نبذ العنف والإرهاب".

جاء ذلك في تصريح عقب وصوله مطار القاهرة الدولي حيث كان في استقباله الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

ونوه وزير الشؤون الإسلامية السعودي، بالتعاون المثمر بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد بالمملكة العربية السعودية وزارة الأوقاف، موجهًا الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، لدعوته حضور المؤتمر الدولي الـ32 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "عقد المواطنة"، الذي يعقد على مدار يومين بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقال: "أنا على يقين أن المؤتمر سينتج عنه قرارات جيدة تخدم البشرية ككل، وتحقق الأهداف المرجوة، وذلك من خلال اتفاقنا سويا على نشر مبادىء الوسطية والاعتدال والرحمة، ومحاربة الغلو والإرهاب ".



ومن جانبه، رحب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بوزير الشؤون الإسلامية، والوفد المرافق له، موجها التحية التقدير للملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده على الجهود العظيمة التي يبذلونها لخدمة الإسلام، مضيفا:" كما أخص بالشكر وزارة الشؤون الإسلامية على عملها الدؤوب في مواجهة الإرهاب والتطرف".



وقال جمعة: “نحن في مواجهة حقيقية مع الإرهاب، وهدفنا مشترك وهو البحث عن صحيح الدين ونواجه التطرف وليس التدين”، مؤكدًا أن مشاركة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية في مؤتمر "عقد المواطنة" إضافة وقوة داعمة للمؤتمر، متابعا:"التعاون بيننا ممتد في جوانب متعددة وهدفنا خدمة الدين والوطن".

حضر مراسم الاستقبال، الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والشيخ صبري ياسين رئيس قطاع التفتيش بالوزارة، والسيد محمد عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقران الكريم بالوزارة، والدكتور نور الدين قناوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية للمجلس الأعلى للشؤون الاسلامية، وأعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة السعودية لدى القاهرة.