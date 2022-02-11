الجمعة 11 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الخولي»: 25 يناير ثورة «نبيلة» تآمرت عليها جماعة الإخوان الإرهابية

مائدة مستديرة لتنسيقية
مائدة مستديرة لتنسيقية الأحزاب

أكد النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التدهور الكبير الذي وقع في البلاد قبل ثورة 25 يناير في قطاعات الصحة والتعليم والصناعة وغيرها حولت مصر إلي دولة مستدينة، ما أثر علىة حرية القرار الوطني المصري، بالاضافة إلي تجريف الحياة السياسية والعمل الحزبي، لافتًا أن ثورة 25 يناير هي ثورة نبيلة ولكن تآمر عليها جماعة الإخوان الإرهابية وحاولوا اختطاف هذه الثورة والصعود إلي سدة الحكم.

وأضاف "الخولي" خلال  المائدة المستديرة بمناسبة مرور 11 عاما على قيام ثورة 25 يناير، أن  ما يحدث الأن في البلاد هو تدارك لعدم وجود هذه المسببات، موضحا أن الدولة تعمل في الملف السياسي والاجتماعي والاقتصادي لسد كل هذه الفجوات  التي استمرت عقود طويلة. 

وبدأت منذ قليل، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الجمعة، مائدة مستديرة بمناسبة مرور 11 عاما على قيام ثورة 25 يناير تعرض عبر الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في قراءة لمطالب الثورة وما تحقق منها وما هو مأمول أن يتحقق كذلك الكشف بشكل واضح وصريح عن كافة الإصلاحات و الإنجازات المادية والغير مادية علي كافة المستويات الإجتماعية والسياسية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم في 2014 حتي الأن، بالإضافة إلى الفترة الماضية منذ قيام الثورة في يناير 2011، مرورا بفترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

‎ويشارك في اللقاء كل من خالد داود نائب رئيس تحرير الاهرام ويكلي والرئيس السابق لحزب الدستور، النائب محمد عزمي وكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، وعمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وطارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكريمة أبو النور باحثة علم النفس ، النائب أحمد بلال البرلسي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع. 

النائب طارق الخولي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ثورة 25 يناير دولة مستدينة الحياة السياسية لصحة

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