غدًا.. مناقشة كتاب «الأجندة» بمكتبة مصر الجديدة العامة

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة حفل مناقشة كتاب "الأجندة.. حكايات شخصية مش عن القراءة"، للكاتب عماد العادلي، ويدير المناقشة لخضر الجزائري في حضور الناشرة والكاتبة هالة البشبيشي وذلك غدا السبت في تمام الخامسة والنصف مساءً.

الأجندة كتاب عماد العادلي الجديد صدر في 268 صفحة من القطع المتوسط، وهو عبارة عن كتاب قال فيه عماد العادلي أنه مكمل لسيرة حكايات حارس الكتب وهو الكتاب الأول الذي صدر عن دار دوِّن للنشر والتوزيع لعماد العادلي، سوى انه كتاب ذكريات كما قال في عنوان الكتاب"مش عن القراءة"، ويحكي العادلي عن أن الاجندة كانت وسيلة التدوين الوحيدة في الثمانينيات وكان لها وهجها وبريقها وكان من الذين يحبون الاجندات ويحتفظون بها، فكان يدون فهيا بعض السطور التي عصف ذهنه في محاولات لتذكر ملابساتها.

في الأجندة يحكي عماد العادلي عن نشأته مع شقيقه الكاتب والقاص عمرو العادلي بأسلوب ساخر مبسط وكيف شق كل منهما طريقه نحو كل مجال يحبه،ويعرج فيه للكثير من الذكريات مثل محبة عمرو العادلي في بداياته للسينما وكيف كان يحب أن يكون ممثلا، فرافق شقيقه حتى قصر الثقافة وهناك لم ينجح عماد العادلي في اختبار التمثيل بينما ظل عمرو يقول الشعر من تأليفه في العروض المسرحية، ويكمل العادلي عن محبته للقراءة ولمشرفة القصر الأستاذة كوثر والعديد من الذكريات.

يذكر أن عماد العادلي حاصل على ليسانس الآداب في الفلسفة، والحقوق من جامعة عين شمس، وأكمل دراساته العليا في الفلسفة الإسلامية بمعهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة، وهو المستشار الثقافي لمؤسسة الهالة، ويقدم سلسلة لقاءات فكرية وفلسفية، بكبرى المكتبات والجامعات المصرية، في إطار نشاط “الرواق الفلسفى” الذي يهدف إلى طرح الأفكار الفلسفية وبصورة بسيطة لتناسب المتلقي غير المتخصص، فضلًا عن عرض تاريخ الفلسفة والفلاسفة بشكل منهجي يناسب المتلقي الراغب في فهم الأفكار الفلسفية ومعرفة التاريخ الفلسفي، صدر لعماد العادلي كتاب "حكايات حارس الكتب" عن دار دوِّن وكتاب الأجندة عن دار الهالة.