«السفر والسياحة»: توظيف 4.3 مليون شخص بحلول نهاية العام

قالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس السفر والسياحة WTTC، إن هيئة السياحة العالمية تتوقع انتعاشًا لقطاع السفر والسياحة في المملكة المتحدة، في حال ظلت قيود السفر وبروتوكولات الاختبار غير ضرورية لدي الحكومات، خاصة خارج الحدود.

وأضافت «جوليا»، في بيان صحفي، أنه من المتوقع تحقيق مكاسب حقيقية في إعادة توظيف العمالة بقطاع السفر والسياحة، مع ارتفاع بنسبة 1.7٪ عن مستويات ما قبل الوباء، ما أدى إلى توظيف حوالي 4.3 مليون شخص في السفر والسياحة بحلول نهاية العام الحالي، لتصل من 70.000 أكثر، مما كانت عليه في عام 2019.

وأوضحت أن المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC أعلن في أحدث البيانات الخاصة أن قطاع السفر والسياحة في المملكة المتحدة يتعافى، لافتة إلى أن هناك توقعات أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 192 مليار جنيه إسترليني، أي أقل بنسبة 19٪ فقط من مستويات ما قبل الوباء بنهاية 2022.

يشار إلى أن مركز التجارة العالمي كشف في أحدث الأبحاث التي أجراها الأسبوع الماضي، أنه مع بدء العالم في التعافي من الوباء يمكن أن تصل مساهمة القطاع في الاقتصاد العالمي والتوظيف إلى مستويات ما قبل الجائحة تقريبًا هذا العام، وسط توقعات أن تصل مساهمة قطاع السياحة والسفر العالمي في الاقتصاد العالمي إلى 8.6 تريليون دولار، أي 6.4٪ فقط خلف مستويات ما قبل الجائحة.