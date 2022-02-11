الجمعة 11 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط أخطر عصابة لتزوير العملة في القاهرة

المتهمين
المتهمين

نجح رجال الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تزييف وترويج العملات النقدية وبحوزتهم مبالغ مالية مقلدة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") بأنه عقب عرض هاتفه المحمول للبيع عبر إحدى مواقع التسوق الإلكترونى، تواصلت معه إحدى السيدات لشرائه مقابل مبلغ مالى، واتفقا على التقابل بدائرة القسم لإتمام عملية البيع وتحصل منها على المبلغ المالى المتفق عليه إلا أنه إكتشف فى وقت لاحق أن المبلغ المالى "مزور". 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبة الواقعة وتبين أنها (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم) وأنها وراء ارتكاب الواقعة بالإشتراك مع (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (الهاتف المحمول المستولى عليه –مبالغ مالية  "مقلدة")، وبمواجهتهما اعترف بارتكاب الواقعة، وأقرا بتحصلهما على الأوراق المالية المُقلدة من أحد الأشخاص بمحافظة القليوبية بقصد استخدامها فى إرتكاب وقائع النصب على المواطنين.

بتكثيف التحريات أمكن تحديد الأخير وتبين أنه (له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القليوبية) وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، تم استهدافه وأمكن ضبطه وبرفقته(عاطل –مقيم بذات العنوان)، وبحوزتهم (مبالغ مالية "مقلدة")، وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على الأوراق المالية المقلدة المضبوطة من (عاطل –مقيم بمحافظة القليوبية "له معلومات جنائية") بقصد ترويجها على عملائهم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

باستهداف محل إقامة الأخير أمكن ضبطه، وعثر بداخل مسكنه على (مبالغ مالية "مقلدة" – جهاز كمبيوتر بمشتملاته – ماكينة طباعة – سكانر – هارد ديسك –3 وحدة تخزين "فلاشة" –نماذج طباعة –5 عبوات حبر ألوان)، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد تقليد وتزييف الأوراق المالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية محافظة القليوبية قسم شرطة مدينة نصر مديرية امن القاهرة التسوق الالكتروني قسم شرطة المقطم نصب علي المواطنين النصب علي المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

مباراة الأهلى والهلال السعودى بحضور جماهيرى كامل

الآن رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2022 الترم الأول

«ظهرت الآن».. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط على بوابة التعليم الأساسى

بالأسماء.. تفاصيل قرارات الترقيات وندب العاملين بإحدى شركات قطاع البترول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

طه حسين فى القرن الحادى والعشرين

خيري حسن

سعد الدين الشاذلي.. الكبرياء.. الذى لا يغيب!

د. بهي الدين مرسي

كيف يغادر العظماء الحياة؟

ماجد حبته

حقوق الإنسان وأمواله المنهوبة

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

صور

انتخابات الزمالك

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

محطة تل أبيب

المزيد

نشطاء إسرائيليون يتظاهرون ضد الاحتلال وإرهاب المستوطنين جنوب نابلس

تحطم مروحية «الخفاش» العسكرية الإسرائيلية قبالة سواحل حيفا

إسرائيل تعين ضابطًا عسكريًا فى البحرين لأول مرة