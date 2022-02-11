ضبط أخطر عصابة لتزوير العملة في القاهرة

نجح رجال الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تزييف وترويج العملات النقدية وبحوزتهم مبالغ مالية مقلدة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") بأنه عقب عرض هاتفه المحمول للبيع عبر إحدى مواقع التسوق الإلكترونى، تواصلت معه إحدى السيدات لشرائه مقابل مبلغ مالى، واتفقا على التقابل بدائرة القسم لإتمام عملية البيع وتحصل منها على المبلغ المالى المتفق عليه إلا أنه إكتشف فى وقت لاحق أن المبلغ المالى "مزور".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبة الواقعة وتبين أنها (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم) وأنها وراء ارتكاب الواقعة بالإشتراك مع (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (الهاتف المحمول المستولى عليه –مبالغ مالية "مقلدة")، وبمواجهتهما اعترف بارتكاب الواقعة، وأقرا بتحصلهما على الأوراق المالية المُقلدة من أحد الأشخاص بمحافظة القليوبية بقصد استخدامها فى إرتكاب وقائع النصب على المواطنين.

بتكثيف التحريات أمكن تحديد الأخير وتبين أنه (له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القليوبية) وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، تم استهدافه وأمكن ضبطه وبرفقته(عاطل –مقيم بذات العنوان)، وبحوزتهم (مبالغ مالية "مقلدة")، وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على الأوراق المالية المقلدة المضبوطة من (عاطل –مقيم بمحافظة القليوبية "له معلومات جنائية") بقصد ترويجها على عملائهم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

باستهداف محل إقامة الأخير أمكن ضبطه، وعثر بداخل مسكنه على (مبالغ مالية "مقلدة" – جهاز كمبيوتر بمشتملاته – ماكينة طباعة – سكانر – هارد ديسك –3 وحدة تخزين "فلاشة" –نماذج طباعة –5 عبوات حبر ألوان)، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد تقليد وتزييف الأوراق المالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.