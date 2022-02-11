حمدى عبدالرازق وفايد عبدالعزيز فى نادى أدب آفاق

محبو وعشاق الشعر والموسيقى على موعد، في السادسة والنصف من مساء الأحد المقبل 13 فبراير، مع الأمسية الشعرية الموسيقية بنادي أدب آفاق اشتراكية.

وتستضيف الأمسية المقبلة كلًا من الشاعر حمدي عبدالرازق والموسيقار فايد عبدالعزيز وسط نخبة من مثقفي مصر وأعضاء نادي الأدب، فيما يدير الأمسية الشاعر مصطفى الجارحي تحت رعاية المشرف العام على نادي الأدب: الروائية والكاتبة الصحفية بهيجة حسين.

حمدي عبدالرازق هو مؤسس ورئيس نادي أدب روض الفرج.. يكتب الشعر والرواية والقصة القصيرة كما يكتب للأطفال.

وأصدر «رزق» من قبل ديوانين هما: «وردتين لأمي» و«عكاز لآخر العمر»، فضلًا عن مجموعتين قصصيتين هما: «الأطفال يولدون نيامًا» و«أوجاع البراءة».

يشار إلى أن نادي أدب آفاق يستضيف الفعالية، مع مراعاة الالتزام بالاشتراطات الاحترازية، ويقع مقره في 3 شارع البطل أحمد عبدالعزيز، متفرع من شارع صبري أبوعلم، وسط البلد، بالقرب من محطة مترو أنفاق محمد نجيب.