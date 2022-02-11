الجمعة 11 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مزايدات واتفاقيات جديدة بقطاع البترول فى إيجبس 2022

حقل غاز طبيعى
حقل غاز طبيعى

تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال الهيئة العامة للبترول والشركاة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، لطرح أكبر مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز بالصحراء الغربية والبحر المتوسط، خلال مؤتمر ومعرض إيجبس 2022 والذى تبدأ أولى فعالياته للنسخة الخامسة فى الفترة من 14 إلى 16 فبراير بالقاهرة.

بها تكوينات جيولوجية تبشر بوجود ثروات بترولية ضخمة

وكشف مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، فى تصريحات لـ«الدستور»، عن أنه من المتوقع طرح مناطق جديدة لأول مرة بالصحراء الغربية للبحث والاستكشاف أمام الشركات الأجنبية فى مزايدة عالمية، والتى تعد من المناطق الواعدة وفقًا للدراسات الجيولوجية وأعمال المسح السيزمي، حيث توجد بها تكوينات جيولوجية تبشر بوجود ثروات بترولية ضخمة بالمنطقة.

وأوضح المصدر، أن معرض إيجيس هذا العام سيشهد العديد من الاتفاقيات البترولية الجديدة مع كبرى الشركات العالمية، وسيتم الإعلان رسميًا عن مزايدات البحث والاستكشاف فى مؤتمر صحفي خلال فعاليات المؤتمر.

البترول مزايدات اتفاقيات وزارة البترول ايجاس إيجبس

مواد متعلقة

«البترول» تتوسع فى مشروعات تدعيم الشبكة القومية للغاز الطبيعى

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

الآن رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2022 الترم الأول

بالأسماء.. تفاصيل قرارات الترقيات وندب العاملين بإحدى شركات قطاع البترول

«ظهرت الآن».. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط على بوابة التعليم الأساسى

برقم الجلوس.. روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي في المحافظات 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

طه حسين فى القرن الحادى والعشرين

خيري حسن

سعد الدين الشاذلي.. الكبرياء.. الذى لا يغيب!

د. بهي الدين مرسي

كيف يغادر العظماء الحياة؟

ماجد حبته

حقوق الإنسان وأمواله المنهوبة

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

صور

انتخابات الزمالك

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

محطة تل أبيب

المزيد

نشطاء إسرائيليون يتظاهرون ضد الاحتلال وإرهاب المستوطنين جنوب نابلس

تحطم مروحية «الخفاش» العسكرية الإسرائيلية قبالة سواحل حيفا

إسرائيل تعين ضابطًا عسكريًا فى البحرين لأول مرة