مزايدات واتفاقيات جديدة بقطاع البترول فى إيجبس 2022

تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال الهيئة العامة للبترول والشركاة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، لطرح أكبر مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز بالصحراء الغربية والبحر المتوسط، خلال مؤتمر ومعرض إيجبس 2022 والذى تبدأ أولى فعالياته للنسخة الخامسة فى الفترة من 14 إلى 16 فبراير بالقاهرة.

بها تكوينات جيولوجية تبشر بوجود ثروات بترولية ضخمة

وكشف مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، فى تصريحات لـ«الدستور»، عن أنه من المتوقع طرح مناطق جديدة لأول مرة بالصحراء الغربية للبحث والاستكشاف أمام الشركات الأجنبية فى مزايدة عالمية، والتى تعد من المناطق الواعدة وفقًا للدراسات الجيولوجية وأعمال المسح السيزمي، حيث توجد بها تكوينات جيولوجية تبشر بوجود ثروات بترولية ضخمة بالمنطقة.

وأوضح المصدر، أن معرض إيجيس هذا العام سيشهد العديد من الاتفاقيات البترولية الجديدة مع كبرى الشركات العالمية، وسيتم الإعلان رسميًا عن مزايدات البحث والاستكشاف فى مؤتمر صحفي خلال فعاليات المؤتمر.