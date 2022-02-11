موقف المتحف الكبير و«سكن كريم».. حصاد مجلس الوزراء خلال أسبوع (إنفوجراف)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفو جرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 5 حتى 11 فبراير 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من الاجتماعات التي عقدها، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.



أوضح التقرير عقد سيادته اجتماع لمتابعة موقف تنفيذ المتحف المصري الكبير، وتطوير المنطقة المحيطة، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الجيزة، وأمين عام المجلس الأعلى للآثار، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للجامعات الأهلية وآليات تمويلها، وذلك بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، ونائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، ونائب محافظ البنك المركزي، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

فضلاً عن اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية في محافظات المرحلة الأولى، بهدف خلق بيئة صحية ونظيفة، وذلك بحضور وزراء المالية، والتنمية المحلية، والبيئة، ووكيل محافظ البنك المركزي، ورئيس جهاز تنظيم المخلفات، وكذلك اجتماع لبحث وضع دليل إرشادي موحد لمواصفات البنية التحتية للخدمات، وذلك بحضور 7 وزراء، حيث أكد على ضرورة الإسراع في الانتهاء من تحديد مكونات الدليل من جانب الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب اجتماع لمتابعة الموقف الحالي لخطوات إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وذلك بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ونائبه، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

كما تضمنت الاجتماعات أيضاً وفقاً للتقرير، اجتماعاً لمتابعة إجراءات وجهود توفير احتياجات المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها، وذلك بحضور وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومسئولي الجهات المعنية، إلى جانب اجتماع لمتابعة جهود تطوير وإعادة إحياء مدينة إسنا التاريخية، باعتبارها مدينة تاريخية تضم العديد من الآثار، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ونائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، ومحافظ الأقصر.

كما عقد سيادته اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة، حيث تمت الموافقة على تخصيص مساحات من الأراضي بمحافظتي الأقصر وسوهاج لإقامة مدينتي إسنا وجرجا الجديدتين، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والتخطيط، والتنمية المحلية، والبيئة، والإسكان، والزراعة، والتجارة والصناعة، ورئيس مركز استخدامات أراضي الدولة، ورئيس هيئة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى اجتماع مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة مثل تشكيل لجان في بعض المحافظات لتكون مسئولة عن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، بجانب اجتماع لمتابعة موقف تنفيذ مشروع "سكن كريم" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث أكد على أهمية الجهود التي تبذل بالمشاركة بين الدولة والمجتمع المدني لتنفيذ المشروع، وذلك بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، والاستشاري الهندسي لمبادرة "سكن كريم".

في حين تم عقد الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة مثل ملف الإيجارات القديمة، وتقارير المؤسسات الدولية حول مصر، والنسخة المحدثة من خريطة مصر الاستثمارية، وموقف التعديات على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقى للسياسات النقدية والمالية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى، ووزيرى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، ونائب محافظ البنك المركزى، ورئيس اتحاد بنوك مصر، ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، ورئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب، ومسئولى الوزارات، والجهات المعنية.