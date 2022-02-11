الجمعة 11 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بني سويف تستقبل 35 سائحًا بريطانيًا على متن «الباخرة مصر»

الفوج
الفوج

استقبلت محافظة بني سويف، مساء أمس الخميس، "الباخرة مصر" القادمة من أسوان ومتجهة إلى القاهرة وعلى متنها 35 سائحًا بريطانيًا، وكان في استقبال الفوج رانيا عزت، مدير عام السياحة بالمحافظة، وهبة السيد وكيل الإدارة، ومحمد فتحي، مسؤول الرحلات بالإدارة السياحة.

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وأعدت الإدارة العامة للسياحة - تنفيذًا لتوجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم - برنامجًا سياحيًا، تضمن استقبال الفوج بنادي الإدارة المحلية وتنظيم جولة بمنطقة الكورنيش وحضور حفل فنون شعبية، بالإضافة إلى توزيع بعض الكتيبات السياحية عليهم باللغة الإنجليزية للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

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وأضافت رانيا عزت مدير السياحة، أن السياح البريطانيين عبروا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة في بني سويف، معربين عن تقديرهم وشكرهم للمحافظ د.محمد هاني غنيم، والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء مرورهم ببني سويف في رحلتهم النيلية من أسوان إلى القاهرة عبر النيل.

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بني سويف السياحية السياح البريطانيين المعالم السياحية الإدارة العامة للسياحة مدير عام السياحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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