الجمعة 11 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 27 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بمركز ديروط

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما أسفر عن إزالة 27 حالة تعد ومخالفات مباني على أراضى زراعية وأملاك دولة بمركز ديروط.

IMG-20220211-WA0018

وأوضح محافظ أسيوط إلى التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات دون تهاون أو تراجع عن استرداد حق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات، موضحاً أن الأجهزة التنفيذية تشن تلك الحملات وفقاً للجدول الزمني الموضوع للمرحلة الثانية من الموجة الـ19 الجاري تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية بكافة مراكز المحافظة.

IMG-20220211-WA0020

وفي هذا الإطار نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة محمود نجار رئيس المركز، حملة لإزالة عدد 27 حالة تعد على أراضى أملاك دولة بمركز ديروط منها 17 حالة زراعة و10 حالات تابعة للري على مساحة 2685 متر مربع، وذلك بمشاركة عيون إبراهيم نائب رئيس المركز ورؤساء الوحدات القروية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين و بالتنسيق مع مركز شرطة ديروط.

IMG-20220211-WA0021

وأشار اللواء عصام سعد إلى أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، مؤكدًا أنه لن يتم إغفال أي تجاوزات خلال الموجة 19 التي يتم تنفيذها على 3 مراحل خلال أشهر يناير وفبراير ومارس، حيث بدأت المرحلة الأولى من 19 إلى 30 يناير الماضي والمرحلة الثانية من 6 إلى 26 فبراير الجاري والمرحلة الثالثة من 6 إلى 26 مارس المقبل.

IMG-20220211-WA0022

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.

IMG-20220211-WA0014
اسيوط محافظة أراضي زراعية المرحلة الثالثة محافظ أسيوط غرفة عمليات مركز شرطة الأراضي الزراعية مخالفات البناء شكاوى المواطنين الإجراءات القانونية اللواء عصام سعد

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

الآن رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2022 الترم الأول

بالأسماء.. تفاصيل قرارات الترقيات وندب العاملين بإحدى شركات قطاع البترول

«ظهرت الآن».. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط على بوابة التعليم الأساسى

برقم الجلوس.. روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي في المحافظات 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

طه حسين فى القرن الحادى والعشرين

خيري حسن

سعد الدين الشاذلي.. الكبرياء.. الذى لا يغيب!

د. بهي الدين مرسي

كيف يغادر العظماء الحياة؟

ماجد حبته

حقوق الإنسان وأمواله المنهوبة

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

صور

انتخابات الزمالك

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

محطة تل أبيب

المزيد

نشطاء إسرائيليون يتظاهرون ضد الاحتلال وإرهاب المستوطنين جنوب نابلس

تحطم مروحية «الخفاش» العسكرية الإسرائيلية قبالة سواحل حيفا

إسرائيل تعين ضابطًا عسكريًا فى البحرين لأول مرة