الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لاستكمال تسليم مواقع محطات المترو.. غلق شارع الهرم كليا وتحويلات مرورية بديلة

جريدة الدستور

نفذت الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم الجمعة، غلق كلى لشارع الأهرام عند تقاطعه مع طريق المريوطية باتجاه ميدان الجيزة، وذلك لاستكمال تسليم مواقع محطات مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام بعد تسليم مواقع محطات مترو أنفاق المريوطية - العريش - المطبعة وما استلزم من غلق كلي لشارع الأهرام عند تقاطعه مع طريق المريوطية باتجاه ميدان الجيزة . 

 وسيتم تسليم الشركة المنفذة " موقع أعمال محطة مترو انفاق الطالبية تحديداً بداية من تقاطع شارع الأهرام مع شارع محمد سالم حتى شارع عزیز المصري ، بطول ما يقرب من 500م وبعرض ما يقرب من 18م، في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية أتجاه ميدان الجيزة فقط ضمن تسليم 6 محطات مترو انفاق الخـط الرابع بشارع الاهرام. 

 وأشار المرور إلى  إجراء غلق كلي لشارع الأهرام في الاتجاه المشار اليه تحديداً من تقاطعه مع شارع محمد سالم حتى شارع عزيز المصري "المنطقة المواجهة لفندق أوروبا" وذلك ابتداء من اليوم الجمعة وحتى انتهاء الاعمال .

 وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء التحويلة المرورية الآتية :

-  استكمال السير بمحور انور السادات "ترسا سابقاً" باتجاه مسطح کوبری عثمان محرم وصولاً حتى تقاطع شارع أنور السادات مع شارع عثمان محرم . 

- السير يساراً بشارع عثمان محرم مروراً بفتحة الدوران الكائنة أسفل كوبر عثمان محرم المستحدث ثم الدوران واستكمال السير مرة أخرى بشارع عثمان محرم وصولاً حتى شارع الأهرام .

 وأكدت المرور عن اتخاذ اللازم تجاه  عدم السماح بأي إشغالات او انتظار خاطئ للمركبات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تحقيق السيولة المرورية بمسار الطريق ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة  مع الشركة المنفذة، وجرى  تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية بمحيط الاعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم . 

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة .

الاهرام شارع غلق لإدارة العامة لمرور الجيزة مترو انفاق المريوطية

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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