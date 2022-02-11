بتوجيهات من الرئيس.. سفينة مساعدات مصرية تغادر ميناء دمياط إلى لبنان

بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، غادرت ميناء دمياط سفينة مساعدات مصرية فى طريقها إلى الأشقاء في لبنان.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن السفينة تحمل على متنها 487,5 طن مساعدات، تضم 122 طنا مواد غذائية، و265,5 طن أدوية ومستلزمات طبية، و100 طن مواد إغاثة.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء قام بالتنسيق مع الوزارات وأجهزة الدولة المعنية، لتوفير المساعدات المحددة، وكذا التنسيق مع الحكومة اللبنانية لتوفير ما يحتاجه الأشقاء اللبنانيون.

سفينة مساعدات من مصر إلى لبنان

سفينة مساعدات من مصر إلى لبنان

سفينة مساعدات من مصر إلى لبنان