الادعاء العام بمانهاتن الأمريكية يحقق في 33 جريمة كراهية عنصرية ضد آسيويين

قال ألفين براج، المدعي العام لمانهاتن الأمريكية ان الادعاء العام يحقق في عدد كبير من الجرائم التي نفذت ضد أشخاص من أصول آسيوية وفقا لما نقلته وكالة الانباء الفرنسية.

وأضاف "براج" يحقق مكتبنا حاليا في 33 جريمة كراهية عنصرية بدوافع أحكام مسبقة على أشخاص من أصول آسيوية، وهو أكبر رقم سجلناه منذ إنشاء وحدة مكافحة الجرائم القائمة على العنصرية في العام 2010، موضحا أن جرائم كراهية ضد الآسيويين أكثر بأربع مرات" في العام 2021 مقارنة بالعام الذي سبقه.

ومساء الأربعاء، جرح دبلوماسي كوري جنوبي من أفراد بعثة بلاده لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بعد أن تعرض لهجوم من "رجل لم تحدد هويته"، حسبما أعلنت وزارة خارجية كوريا الجنوبية.