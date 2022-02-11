الجمعة 11 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قتيل و16 مصابًا بانقلاب أتوبيس «غرب الدلتا» بطريق الإسكندرية- مطروح (صور)

انقلاب أتوبيس
انقلاب أتوبيس

لقي شخص مصرعه وأصيب 16 آخرون جراء انقلاب أتوبيس «غرب الدلتا» في الكيلو 106 بطريق «مطروح- الإسكندرية» الساحلي، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقل الضحايا إلى مستشفى الضبعة المركزي. 

وقال مصدر أمني لـ«الدستور»، إن غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغاً يفيد انقلاب أتوبيس «غرب الدلتا» في الكيلو 106 بطريق «مطروح- الإسكندرية» الساحلي، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إنقاذ بري وإطفاء، بالإضافة إلى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي. 

انقلاب أتوبيس

والمصابون هم: علي محمد حسین، 37 سنة، وائل ضيف الله خالد، 41 سنة، محمد هاني عبدالجواد، 31 سنة،  محمود عامر عبدالغني، 30 سنة، مينا جبريال مخيت، 22 سنة، محمد حامد عامر، 30 سنة، طارق کامل إبراهیم، 42 سنة، محمود مسعد خليل، 28 سنة، ياسر عبدالعزيز عبدالجواد، 33 سنة، محمود حسين عبدالوهاب، 35 سنة، إبراهيم عبدالباسط علي، 28 سنة، عبدالرحمن سيد سالم، 24 سنة، عاصي محمود عبدالكريم، 43 سنة، نور الدین مجدي صلاح الدين، 22 سنة، كريم ياسر حسین، 22 سنة، عبدالله أحمد إبراهيم، بالإضافة إلى الشحات السيد محمد، 56 سنة، الذي توفي.  

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى الضبعة المركزي الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث خرجت بعض الحالات بعد تحسنها وتم تحويل حالة إلى مستشفى مطروح العام، و3 حالات إلى مستشفى العلمين النموذجي، وجرى التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

انقلاب أتوبيس
انقلاب أتوبيس
انقلاب أتوبيس
انقلاب أتوبيس
انقلاب أتوبيس
انقلاب أتوبيس
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