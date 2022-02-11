الجمعة 11 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشار أمنى مكثف لتأمين انتخابات نادى الزمالك

انتخابات نادي الزمالك
انتخابات نادي الزمالك

يشهد محيط نادي الزمالك بالجيزة، اليوم الجمعة، تشديدات أمنية وانشار للخدمات المعينة لفرض الانضباط وتأمين العملية الانتخابية، بالتزامن مع فتح باب التصويت لـ انتخابات نادي الزمالك لاختيار الجمعية العمومية لمجلس ورئيس نادي الزمالك الجديد بداية من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 7 مساء اليوم.

وشهد بداية التصويت توافدا كبيرا من جانب أعضاء الجمعية العمومية خاصة من كبار السن للتصويت المبكر قبل الزحام الانتخابي المنتظر على مدار اليوم، وتشهد الانتخابات تنافسا كبيرا بين 67 مرشحًا بعد انسحاب شريفة الفار وعمرو أدهم ومجدي السيوفي.

وتضم قائمة مرتضى منصور كلا من مرتضي منصور رئيسًا، ومصطفى هدهود نائبًا، وخالد لطيف أمين صندوق، وعضوية كل من أحمد مرتضي وسليمان وهدان وجمال عبدالحميد وعلاء ناجي وعلاء مقلد، وتحت السن كل من أحمد دعبس وبسنت جوهر والمستشار محمود طه ومريم نصحي.

فيما تضم قائمة أحمد سليمان، أحمد سليمان رئيسا، وهشام نصر نائبًا، وهاني شكري، أمينًا للصندوق، وعضوية فوق السن عبدالله جورج ومصطفى سيف العماري ومصطفى عبدالخالق والحسيني سمير ومصطفى بدوي، وتحت السن محمد طارق وسامح الخوانكي.

نادي الزمالك الزمالك الانتخاب التصويت الجيزة الجمعية العمومية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

قتيل و16 مصابًا بانقلاب أتوبيس «غرب الدلتا» بطريق الإسكندرية- مطروح (صور)

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

الآن رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2022 الترم الأول

«ظهرت الآن».. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط على بوابة التعليم الأساسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

طه حسين فى القرن الحادى والعشرين

خيري حسن

سعد الدين الشاذلي.. الكبرياء.. الذى لا يغيب!

د. بهي الدين مرسي

كيف يغادر العظماء الحياة؟

ماجد حبته

حقوق الإنسان وأمواله المنهوبة

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: المواقف الدولية لا ترتقى لمستوى بشاعة جرائم الاحتلال

لابيد: إيران تشكل خطرًا على العالم وليس إسرائيل فقط

بإجمالى 12 طائرة.. إسرائيل تسلم أمريكا 4 مقاتلات «F16»