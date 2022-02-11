انتشار أمنى مكثف لتأمين انتخابات نادى الزمالك

يشهد محيط نادي الزمالك بالجيزة، اليوم الجمعة، تشديدات أمنية وانشار للخدمات المعينة لفرض الانضباط وتأمين العملية الانتخابية، بالتزامن مع فتح باب التصويت لـ انتخابات نادي الزمالك لاختيار الجمعية العمومية لمجلس ورئيس نادي الزمالك الجديد بداية من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 7 مساء اليوم.

وشهد بداية التصويت توافدا كبيرا من جانب أعضاء الجمعية العمومية خاصة من كبار السن للتصويت المبكر قبل الزحام الانتخابي المنتظر على مدار اليوم، وتشهد الانتخابات تنافسا كبيرا بين 67 مرشحًا بعد انسحاب شريفة الفار وعمرو أدهم ومجدي السيوفي.

وتضم قائمة مرتضى منصور كلا من مرتضي منصور رئيسًا، ومصطفى هدهود نائبًا، وخالد لطيف أمين صندوق، وعضوية كل من أحمد مرتضي وسليمان وهدان وجمال عبدالحميد وعلاء ناجي وعلاء مقلد، وتحت السن كل من أحمد دعبس وبسنت جوهر والمستشار محمود طه ومريم نصحي.

فيما تضم قائمة أحمد سليمان، أحمد سليمان رئيسا، وهشام نصر نائبًا، وهاني شكري، أمينًا للصندوق، وعضوية فوق السن عبدالله جورج ومصطفى سيف العماري ومصطفى عبدالخالق والحسيني سمير ومصطفى بدوي، وتحت السن محمد طارق وسامح الخوانكي.