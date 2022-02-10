اتفاقية بين أمريكا والمكسيك لحماية خنزير البحر من الإنقراض

قال مسئولون تجاريون أمريكيون، الخميس، إن الولايات المتحدة تسعى إلى إجراء مشاورات مع المكسيك بشأن التزاماتها البيئية بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بما في ذلك حماية خنازير البحر المهددة بالانقراض في خليج كاليفورنيا.

وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي، في بيان، إن الولايات المتحدة، تسعى أيضًا إلى مناقشة التزامات المكسيك بمنع الصيد غير المشروع والاتجار بأسماك التطوبا، وفقا لوكالة رويترز الأمريكية.

فيما أضافت ممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي: "يلتزم مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة بحماية البيئة ويطلب هذه المشاورات لضمان وفاء المكسيك بالتزاماتها تجاه البيئة في الولايات المتحدة الأمريكية ونتطلع إلى العمل مع المكسيك لمعالجة هذه القضايا".