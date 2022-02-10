موريتانيا تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا و117 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء الخميس عن 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، دون تسجيل أي وفيات جراء الفيروس.

كما أعلنت الصحة الموريتانية في منشورها اليومي بشأن الوضعية الوبائية في البلاد، عن تسجيل 117 حالة شفاء تام من أعراض الفيروس، موضحة أن مصالحها أجرت 2382 فحصً، كلها فحوص تشخيص (493 منها عبر فحص الحمض النووي PCR، و1889 عبر الفحص السريع TDR).

وأشارت إلى أنه بحصيلة اليوم إرتفع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 58542، من بينها 57099 حالة شفاء، و472 حالة نشطة، و971 وفيات.