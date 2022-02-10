الخميس 10 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موريتانيا تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا و117 حالة شفاء

كورونا في موريتانيا
كورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء الخميس عن 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، دون تسجيل أي وفيات جراء الفيروس.

كما أعلنت الصحة الموريتانية في منشورها اليومي بشأن الوضعية الوبائية في البلاد، عن تسجيل 117 حالة شفاء تام من أعراض الفيروس، موضحة أن مصالحها أجرت 2382 فحصً،  كلها فحوص تشخيص (493 منها عبر فحص الحمض النووي PCR، و1889 عبر الفحص السريع TDR).

وأشارت إلى أنه بحصيلة اليوم إرتفع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 58542، من بينها 57099 حالة شفاء، و472 حالة نشطة، و971 وفيات.

موريتانيا فيروس كورونا اصابات جديدة وفيات حالات شفاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

برقم الجلوس.. روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي في المحافظات 2022

«ظهرت الآن».. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط على بوابة التعليم الأساسى

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

طه حسين فى القرن الحادى والعشرين

خيري حسن

سعد الدين الشاذلي.. الكبرياء.. الذى لا يغيب!

د. بهي الدين مرسي

كيف يغادر العظماء الحياة؟

ماجد حبته

حقوق الإنسان وأمواله المنهوبة

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: المواقف الدولية لا ترتقى لمستوى بشاعة جرائم الاحتلال

لابيد: إيران تشكل خطرًا على العالم وليس إسرائيل فقط

بإجمالى 12 طائرة.. إسرائيل تسلم أمريكا 4 مقاتلات «F16»