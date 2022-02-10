تجديد حبس عاطل وزوجته لترويجهما المواد المخدرة بالسلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الخميس، حبس عاطل وزوجته لحيازتهما كمية من المواد المخدرة بقصد ترويجها بمدينة السلام بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة بسرعة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين وأنكرت المتهمة أمام جهات التحقيق امتلاكها المضبوطات.

وكان رجال مباحث القاهرة تمكنوا، اليوم، من ضبط عاطل وزوجته بحوزتهما كمية من مخدر الأستروكس وزنت 270 جرامًا بمدينة السلام.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل وزوجته، مقيمين بدائرة قسم شرطة السلام حال تواجدهما بالمنطقة، وبحوزتهما كمية من مخدر الأستروكس وزنت 270 جرامًا.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترف المتهم بحيازته المواد المخدرة بغرض الاتجار، فيما أنكرت المتهمة امتلاكها المضبوطات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.