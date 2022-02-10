«الغيطي»: 41 مليون تكلفة النافورة الديكورية وحمام السباحة بمشروع جنة العبور

أكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة العبور، إنه جار إنشاء النافورة الديكورية بمدخل مشروع جنة للإسكان الفاخر لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي اللائق، فضلا عن الانتهاء من تنفيذ حمام السباحة والمبني الاجتماعي لاستكمال منظومة الخدمات بمشروع الإسكان الفاخر بالمدينة، موضحاً أن تكلفة النافورة وأعمال حمام السباحة بلغت 11 مليون جنيه.

وأشار عبد الرؤوف الغيطي في تصريحات لـ«الدستور» إلى أن أعمال صيانة المسطحات الخضراء بالمشروع جنة للاسكان الفاخر نحو 30 مليون جنيه، موضحاً أنه تم رفع كفاءة أعمال الزراعة والمسطحات الخضراء وتدعيمها بالنباتات الديكورية المزهرة وأشجار الظل، حيث تم تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء بعمارات الإسكان الفاخر بمشروع جنة بالحي الثاني.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور أنه تم تنفيذ أعمال تقليم النخيل وإزالة الأوراق الجافة ورفع المخلفات وصيانة المسطحات الخضراء بمشروع إسكان الشباب ٦٣متر وأيضا بمنطقة الامتداد بمنطقة الـ٧٠مترا بحي الشباب.

وأكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي على محاسبة المقصرين في حالة عدم الاهتمام بالمسطحات الخضراء ورفع كفاءتها وتطويرها بمواصفات دون المستوى، مضيفاً أنه تم تكلف إدارة التنمية والزراع بضرورة الاهتمام بصفة مستمرة والعمل على رفع كفاءة المسطحات الخضراء لاضفاء المظهر الحضاري والجمالي بمشروعات الإسكان بالمدينة.

وفي السياق، أكد رئيس الجهاز على أهمية تطوير المركز التجاري للحي الأول واستحداث أماكن انتظار للسيارات واستحداث يوتيرنات جديدة وجعل المنطقة أول منطقة تجارية للمشاه فقط للحفاظ على سلامتهم ولتحقيق السلامة المرورية لهم.

وأضاف أنه تم تعديل اتجاهات حركة السيارات داخل المركز التجاري بالحي الأول طبقا لعلامات والإرشادات لمرفقة الطريق بين سنتر العبور وسنتر الجوهرة دخول فقط والطريق بين سنتر العبور والبريد خروج فقط.

وأردف رئيس الجهاز أنه تم تركيب المطبات الشوكة بمركز الحي الأول لالتزام قائدي السيارات باتجاهات السير المقررة، حيث تم تركيب المطبات الشوكية امام مكتب البريد ووضع لوحات ارشادية بأماكن المطبات بمداخل ومخارج المركز التجاري للحي الأول، لافتاً إلى أن تركيب المطبات الشوكي بالتعاون مع المجتمع المدني بالمدينة.

ويهيب رئيس جهاز المدينة المواطنين الالتزام باتجاهات السير المقررة حفاظا على مركباتهم، بأنه بالفعل تم إتلاف إطارات إحدى السيارات لمخالفة وتعمد السير عكس الاتجاه.