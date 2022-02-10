غدًا.. «التنسيقية» تعقد دائرة مستديرة بعنوان يناير والطريق إلى الجمهورية الجديدة

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في السابعة من مساء غدٍ، مائدة مستديرة بمناسبة مرور 11 عامًا على قيام 25 يناير تعرض عبر الصفحة الرسمية للتنسيقية بموقع "فيسبوك" في قراءة لمطالب الثورة وما تحقق منها وما هو مأمول أن يتحقق كذلك الكشف بشكل واضح وصريح عن كافة الإصلاحات والإنجازات المادية وغير المادية على جميع المستويات الاجتماعية والسياسية منذ تولي الرئيس السيسي الحكم في 2014 حتى الآن، إضافة إلى الفترة الماضية منذ قيام الثورة في يناير ٢٠١١ مرورا بفترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية وتقييم النظام السابق والنظام الحالي، خاصة أننا تفصلنا ساعات عن ذكرى تخلي مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011.

ونتعرف من خلال اللقاء، التي تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والجامع لشخصيّات تعبر عن المعالم المهمة والقوية لثورة 25 يناير، على أهم الآراء المؤيدة بشدة لما حدث في 25 يناير والمؤيدة بتحفظ والمعارضة؛ نظرًا لما أعقبها من أزمات وخلل في الشارع وتدهور في عدد من القطاعات المهمة أبرزها السياحة وتأثيرها على الوضع الاقتصادي.

يشارك في اللقاء خالد داود، نائب رئيس تحرير الأهرام ويكلي، الرئيس السابق لحزب الدستور، والنائب محمد عزمي وكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي وعمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وطارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ‎وأحمد بلال، عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع وكريمة أبوالنور باحثة علم نفس سياسي ومحمود المملوك، رئيس تحرير القاهرة 24.