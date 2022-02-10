تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال السعودي

يخوض فريق الكرة بنادى الأهلى مرانه الأخير، على ملعب «آل نهيان» فى العاصمة الإماراتية أبوظبى، استعدادًا لمواجهة الهلال السعودى، فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية، فى الثالثة عصر السبت.

تفاصيل تواجد محمد شريف ومحمدعبدالمنعم فى تشكيل الأهلي أمام الهلال السعودي

ويحدد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادي الأهلى، ملامح التشكيل وفقًا لهذا المران، وفى ظل معاناته من نقص فى صفوفه، بعد إيقاف أيمن أشرف ومحمد مجدى «أفشة» بسبب الإنذار الثانى.

وعقد «موسيمانى» جلسة مع جهازه المعاون، من أجل وضع خطة مواجهة الهلال السعودى، بعد حصوله على تقرير محلل الأداء عن مباراتى بطل آسيا أمام الجزيرة الإماراتى وتشيلسى الإنجليزى، لتحديد مواطن القوة والضعف لدى المنافس.

ويدرس المدرب الجنوب إفريقى الدفع بالمدافع الصاعد محمد عبدالمنعم من بداية اللقاء، لتعويض غياب أيمن أشرف، وعلاج الأخطاء الدفاعية التى ظهرت فى مباراة الأهلى أمام بالميراس البرازيلى، ما أدى إلى خسارة المواجهة بهدفين، فضلًا عن الدفع بأحمد عبدالقادر لتعويض «أفشة».

واستقر كذلك على البدء بمحمد شريف كمهاجم أساسى من بداية اللقاء، وعقد جلسة مع اللاعب لعلاجه نفسيًا، فى ظل الضغوط التى تعرض لها خلال مشاركته فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

ينتظر أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من علي لطفي في حراسة المرمى والدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، حمدي فتحي، محمد هاني والوسط: عمرو السولية، أليو ديانج والهجوم: أحمد عبدالقادر، محمد شريف، حسين الشحات.