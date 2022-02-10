الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 4 أشخاص أصيبوا في حادث سير بالوادي الجديد

تباشر النيابة العامة بالوادي الجديد، التحقيق في إصابة 4 أشخاص، بينهم رضيع وشابة، في حادث مروري، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

وطالبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين والاستماع لأقوالهم.

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول ٤ مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.

وتبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق"موط-الهنداو"، بمركز الداخلة أسفر عن إصابة أحمد عبد الحميد حسين، ٢٥ عامًا، صالح يوسف دسوقي، ٧٢ عاما، فاتن صالح يوسف،٢٠ عامًا، إياد سيد بخيت، ٦ شهور، وكلهم مصابون بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وحالتهم مستقرة.

جرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.