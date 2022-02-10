25 فبراير.. رامي جمال يُحيي حفلا غنائيا في الإسكندرية
يستعد المطرب رامي جمال، لإحياء حفلا غنائيا ضخما يوم 25 فبراير الجاري وسط جمهوره بمحافظة الإسكندرية.
ونشر رامي جمال عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “يوتيوب” صورة له وعلق عليها قائلا: “حفلات كتير لكل اللي بيسألوني نبدأ ب اسكندريه ان شاء الله يوم ٢٥ وبعدها القاهره ان شاء الله”.
ألبوم رامي جمال الجديد “ولسه”
وطرح النجم رامي جمال الأيام الماضية أغنية حكايات جميلة أخر أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل أسم “ولسه” والتي تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمد عاطف، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم وألحانه.
كلمات أغنية “حكايات جميلة”
حكايات جميله عايشها انا و في عينيك لاقيها
الدنيا صبحت جنه وانت معايا فيها
اللحظه ديه هي اللي ياما حلمت بيها
من كام سنه .....من كام سنه.
قد اما تقدر يا قمر قرب زياده
قلبي بلقاك حس عرف معني السعاده
في 200 دليل علي لهفتي وفيه شهود علي ده
قرب هنا .....
أغنيات ألبوم “ولسة”
- "مش حابب" وهي من ألحانه ومن كلمات محمد أبو نعمة، وتوزيع موسيقى وميكساج وماستر كريم عبد الوهاب، وإنتاج "نجوم ريكوردز".
- "الجو جامد" وهي من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع توما ومن إنتاج "نجوم ريكوردز".
- "في غمضة عين"، من كلمات محمد نصار، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام، وإنتاج "نجوم ريكوردز"
- "لسه الكلام زعلان" من الحانه وكلمات جمال الخولي وتوزيع أحمد إبراهيم.
- "خليكي"، تعاون فيها مع الشاعر أحمد تبارك وألحان غريب، وتوزيع سام، وميكساج وماستر ماهر صلاح.
- "كنا ممكن نتفق" من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل.
- "قلة الإحساس" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.
- “دقيقة واحدة” من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساج وماستر وسام عبد المنعم.
- "مبتكبريش" من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي.
- "ولسه" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.