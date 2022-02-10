25 فبراير.. رامي جمال يُحيي حفلا غنائيا في الإسكندرية

يستعد المطرب رامي جمال، لإحياء حفلا غنائيا ضخما يوم 25 فبراير الجاري وسط جمهوره بمحافظة الإسكندرية.

ونشر رامي جمال عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “يوتيوب” صورة له وعلق عليها قائلا: “حفلات كتير لكل اللي بيسألوني نبدأ ب اسكندريه ان شاء الله يوم ٢٥ وبعدها القاهره ان شاء الله”.

ألبوم رامي جمال الجديد “ولسه”

وطرح النجم رامي جمال الأيام الماضية أغنية حكايات جميلة أخر أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل أسم “ولسه” والتي تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمد عاطف، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم وألحانه.

كلمات أغنية “حكايات جميلة”

حكايات جميله عايشها انا و في عينيك لاقيها

الدنيا صبحت جنه وانت معايا فيها

اللحظه ديه هي اللي ياما حلمت بيها

من كام سنه .....من كام سنه.

قد اما تقدر يا قمر قرب زياده

قلبي بلقاك حس عرف معني السعاده

في 200 دليل علي لهفتي وفيه شهود علي ده

قرب هنا .....

أغنيات ألبوم “ولسة”