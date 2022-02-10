بهاء سلطان يطرح «رامي الحمول» تاسع أغانى ألبوم «سيجارة» (فيديو)

طرح المطرب بهاء سلطان، منذ قليل، أغنية “رامي الحمول” وهي الأغنية التاسعة من ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم “سيجارة” وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتعاون بهاء سلطان في أغنية “رامي الحمول” مع كل من الشاعر الغنائي محمد الخضراوي والملحن محمد راجح والموزع الموسيقي ياسر ماجد ومهندس الصوت هاني محروس والأغنية من إنتاج نصر محروس.

كلمات أغنية رامي الحمول

مستني إيه بعد اللي شوفته قصاد عينيا

طب كنت سيبني في حالي ليه قربت ليا

بعد ما قولت هعيش حياتي معاك خلاص

أنا مش هسيب الناس تقول حمال آسية

مش هفضل أتفرج عليك والجرح فيا

أنا اللي شوفته معاك كتير ومش شوية

مش فارقة عندي أي حاجة حلمت بيها

خيرها في غيرها وربنا يعوض عليا

رامي الحمول على ناس تانية

شوفت عينيا كام ليلة بكيت

وانت ولا داري بحالي

ولاقيتك غير ما اتمنيت

ماجاش في بالي الغدر يبقى من إيديك

ومكانش لازم أفضل أتعود عليك

عمرك ما خوفت عليا زي ما خوفت أنا

آسف عشان ربطت نفسي في مرة بيك

عجيبة دي الدنيا اللي فيها ناس تخون

مالكش غالي وكل شئ عندك يهون

معقولة ماعرفتش حقيقتك من عينيك

انت اللي زيك عمره ما بيعرف يصون

وطرح المنتج نصر محروس الأيام الماضية الأغنية الثامنة من ألبوم “سيجارة” للنجم بهاء سلطان وتحمل الأغنية اسم “مين إتعلم ببلاش”.

أغنية “مين إتعلم ببلاش” مع كلمات نصر محروس، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي أمير محروس، وصولو بيانو: فادي بدر وصولو أورج: أسامة عبدالهادي وكلارنت محمد فوزي و جيتار روكت وإيقاعات شرقي أحمد بدير.

كلمات أغنية “مين اتعلم ببلاش”

مين إتعلم ببلاش

معلش يا قلبي ماتندمش .. خسارة الحلو مايكملش

إديتهم عمرك ماطمرش .. وهتعمل إيه في الناس

مين إتعلم ببلاش

لا يا قلبي وماتضعش عشانهم خليهم عايشين أوهامهم

ليقولوا ضيعنا من غيرهم وتفرح فينا الناس

وإنسى يا قلبي اللي نسينا إنسى إن أنا وانت قاسينا

مع حد ماحسش بينا مين إتعلم ببلاش

ولا أول حب يا قلبي.. ولا آخر جرح في قلبي

خلي الأيام دي تعدي.. صفحة وعدت وخلاص

تعبنا .. طب ونتعب ليه ومين بيحس بينا

بنبكي .. طب ونبكي ليه خسارة دموع عينينا

دنيا مدوبانا .. ع الجرح معودانا

يا قلوب مفيهاش أمانة ومين بيحب مين

مين إتعلم ببلاش