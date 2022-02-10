احتضنوا صورها.. أسرة «فتاة المول» من أمام محكمة الإسكندرية: يارب حق بنتنا ( فيديو)

محتضنين صورها، رافعين يدهم بالدعاء، متمنين العودة اليوم إلى بلدتهم بحكم يشفي صدورهم، هذا هو مشهد أهالي وأسرة نجلاء نعمة الله، والتي أنهت حياتها صديقتها بمعاونة اثنين آخرين من أقاربهم داخل عملها بعيادة طبيب أسنان بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وقالت فتحية عبد الخالق، خالة المجني عليها نجلاء نعمة الله، إن كل جلسة يأتي الكثير من الأهل والجيران لحضور محاكمة قتلة أبن شقيقتها، التي قتلتها صديقتها والتي كانت تعتبرها بمثابة أخت لها وذلك بدم بارد وتخطيط للتخلص منها.

وأضافت لـ« الدستور» إن ما يثلج قلوبنا اليوم وخاصة قلب شقيقتي والدة المجني عليها ووالدها هو القصاص العادل والحكم العاجل بالإعدام على هؤلاء القتلة، الذين انهو حياة فتاة بريئة وخلوقة وتتسم بالأدب والخير ويعرف الجميع عنها ذلك.

وأشارت إلى أن الدعم المعنوي الذي تلقوه من المواطنين من جميع المحافظات وعن طريق السوشيال ميديا من خارج مصر أيضًا، دليل على الخير الذي كان يتواجد في نجلاء، ليسخر لها الله الدعوات من الجميع ممن يعرفها أو لا يعرفها، لافتة إنهم جميعًا يريدون ان يعودوا اليوم إلى منازلهم وهم سعداء بالحكم على قتلة ابنتهم.



وتنظر محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، 10 فبراير الجلسة الرابعة من القضية المعروفة إعلاميًا بأسم «فتاة المول»، حيث تأجلت القضية من الثلاثاء الماضي بعد ورود تقرير الطب النفسي سلامة القوى العقلية للمتهمين الثلاثة، حيث طالب دفاع المتهمين باستدعاء الطبيب النفسي لمناقشته أمام المحكمة، وتم تأجيل القضية لاستدعاء الطبيب اليوم.

وكانت قد شهدت مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، جريمة شنعاء حيث أقدم 3 أشخاص بقتل سكرتيرة طبيب تدعى نجلاء نعمة الله أثناء عملها بالعيادة لحجز مواعيد المرضى، وكانت المتهمة الأولى في القضية هي صديقتها.



واعترف المتهمين بتفاصيل الجريمة البشعة، بأنهم قاموا بالاستيلاء على مبلغ مالى والحلى الخاصة بالمجنى عليها، ووضعوا مادة مخدرة للمجنى عليها داخل كوب عصير، إلا أنها لم تتناوله فقاموا بخنقها بالحجاب التى كانت ترتديه ثم قاموا بضربها بقوة على رأسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.