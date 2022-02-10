الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق مخبز بالمنيا دون إصابات

حريق
حريق

سيطرت قوات الحماية المدنية بالمنيا على حريق مخبز طباقي بعزبة المصاص، بحي غرب مدينة المنيا، نتيجة تسرب الغاز من أسطوانة بوتاجاز.

وتلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة باندلاع حريق هائل بمخبز طباقي، ملك «ر.م» مقيم بعزبة المصاص بحي غرب مدينة المنيا، نتيجة تسرب بأسطوانة البوتاجاز.

وانتقل فريق الحماية المدنية، برئاسة الأمين عصام مخلوف، وتم إخماد الحريق دون أضرار بشرية، بينما تسبب الحريق في خسائر بمحتويات المخبز، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الحماية المدنية المنيا حريق مخبز النجدة

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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