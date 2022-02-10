السيطرة على حريق مخبز بالمنيا دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بالمنيا على حريق مخبز طباقي بعزبة المصاص، بحي غرب مدينة المنيا، نتيجة تسرب الغاز من أسطوانة بوتاجاز.

وتلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة باندلاع حريق هائل بمخبز طباقي، ملك «ر.م» مقيم بعزبة المصاص بحي غرب مدينة المنيا، نتيجة تسرب بأسطوانة البوتاجاز.

وانتقل فريق الحماية المدنية، برئاسة الأمين عصام مخلوف، وتم إخماد الحريق دون أضرار بشرية، بينما تسبب الحريق في خسائر بمحتويات المخبز، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.