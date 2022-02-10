كيفية الاستعلام عن فاتورة الاستهلاك الشهري بكهرباء شمال القاهرة 2022

نوهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تعزيز خدماتها للمشتركين على مستوى المحافظات، خاصة فيما يتعلق بخدمة تسجيل قراءات الاستهلاك الشهري وقيمة الاستهلاك المستحقة عن كل شهر، وذلك عبر موقعها الإلكتروني المحدد برابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وزارة الكهرباء

يأتي ذلك في الوقت الذي تعددت فيه وسائل الاستعلام عن فاتورة الاستهلاك الشهري للتيار الكهربائي، في ظل زخم التقنيات الإلكترونية الحديثة من تطبيقات الاستعلام عن الكهرباء للاستهلاك المختلف.

وتقدم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لجمهور المشتركين بشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى المحافظات خدمة الاستعلام عن فاتورة الاستهلاك الشهري للكهرباء عبر موقعها الرسمي.

وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أن حزمة من الخدمات المقدمة للمشتركين شهدت شهدت خلال الفترة السابقة تطويرًا ملحوظ في مستوى الخدمة وجودتها وفائدة الاستفادة منها خاصة فيما يتعلق بخدمات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى المحافظات.

خدمات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

وأشارت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أنه عبر خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، يمكن للمشترك أن يقوم بتطبيق عدد من الخطوات التي تمكنه من تسجيل قراءة الاستهلاك الخاصة بالعداد الإلكتروني أو مسبق الدفع بمنزله، وبناء عليه يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة به، وقيمة الاستهلاك الشهري المطالب بسداده لشركات التوزيع التسع على مستوى المحافظات.

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ويمكن لجميع المشتركين بشركات التوزيع التسع على مستوى المحافظات الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء من منازلهم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أحدي الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر والتي تتبعها 9 شركات توزيع للكهرباء علي مستوي المحافظات.

- رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

ويختص الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء للمشتركين بالشركة، الذين تقع منازلهم في النطاق الجغرافي بكهرباء شمال القاهرة فقط.//www.moee.gov.eg/test_new