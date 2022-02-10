الخميس 10 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

كيفية الاستعلام عن فاتورة الاستهلاك الشهري بكهرباء شمال القاهرة 2022

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

نوهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تعزيز خدماتها للمشتركين على مستوى المحافظات، خاصة فيما يتعلق بخدمة تسجيل قراءات الاستهلاك الشهري وقيمة الاستهلاك المستحقة عن كل شهر، وذلك عبر موقعها الإلكتروني المحدد برابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بشركة شمال القاهرة  لتوزيع الكهرباء. 

وزارة الكهرباء

يأتي ذلك في الوقت الذي تعددت فيه وسائل الاستعلام عن فاتورة الاستهلاك الشهري للتيار الكهربائي، في ظل زخم التقنيات الإلكترونية الحديثة من تطبيقات الاستعلام عن الكهرباء للاستهلاك المختلف. 

وتقدم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لجمهور المشتركين بشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى المحافظات خدمة الاستعلام عن فاتورة الاستهلاك الشهري للكهرباء عبر موقعها الرسمي.

وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أن حزمة من الخدمات المقدمة للمشتركين شهدت شهدت خلال الفترة السابقة تطويرًا ملحوظ في مستوى الخدمة وجودتها وفائدة الاستفادة منها خاصة فيما يتعلق بخدمات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى المحافظات.

خدمات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

وأشارت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أنه عبر خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، يمكن للمشترك أن يقوم بتطبيق عدد من الخطوات التي تمكنه من تسجيل قراءة الاستهلاك الخاصة بالعداد الإلكتروني أو مسبق الدفع بمنزله، وبناء عليه يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة به، وقيمة الاستهلاك الشهري المطالب بسداده لشركات التوزيع التسع على مستوى المحافظات.

اقرأ أيضا 

إمساكية شهر رمضان 1443

السكة الحديد: تعقيم وتطهير القطارات لمواجهة كورونا

نيابة حلوان تستعجل تقرير الطب الشرعي في حمل قاصر سفاحا من جارها

ويمكن لجميع المشتركين بشركات التوزيع التسع على مستوى المحافظات الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء من منازلهم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أحدي الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر والتي تتبعها 9 شركات توزيع للكهرباء علي مستوي المحافظات.

- رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

ويختص الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة شمال القاهرة  لتوزيع الكهرباء بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء للمشتركين بالشركة، الذين تقع منازلهم في النطاق الجغرافي بكهرباء شمال القاهرة فقط.//www.moee.gov.eg/test_new

رابط الاستعلام فاتورة الاستهلاك كهرباء شمال القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

«شبورة وبرودة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

بعد اعتمادها رسميًا.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2022 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

خالد عكاشة

مكافأة مالية سخية.. هل تطيح برأس تنظيم «ولاية خراسان»؟

محمد العسيري

الهجرة إلى الداخل

د هند جاد

العطار وحبة غلة البنات

ماجد حبته

اعتذار هولندى قد يكون مقبولًا

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

لابيد: إيران تشكل خطرًا على العالم وليس إسرائيل فقط

بإجمالى 12 طائرة.. إسرائيل تسلم أمريكا 4 مقاتلات «F16»

موفد أمريكى يحض لبنان وإسرائيل على تسوية النزاع الحدودى البحرى بينهما