حبس 3 متهمين أشعلوا النيران عمدًا فى تروسيكل بالغربية

عاقبت محكمة جنح بسيون، بمحافظة الغربية، 3 متهمين بالحبس لاتهامهم بإشعال النيران في «تروسيكل» لمواطن من ذوي الهمم لخلافات بينهم، حيث قضت المحكمة بمعاقبة المتهم "أحمد. س. ش. ف" بالحبس سنتين وغرامة ألف جنيه، ومعاقبة كل من "محمد. ر. ال" و"أحمد. س. ا. ف" بالسجن لمدة سنة وشهرين وغرامة 200 جنيه.

ترجع الواقعة بتلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز بسيون بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في «تروسيكل» بقرية محلة اللبن.

توصلت التحريات إلى تحديد المتهمين مرتكبي الواقعة، لخلافات مع صاحب التروسيكل، وتم ضبط المتهمين وإحالتهم النيابة العامة لمحكمة جنح بسيون، التي تداولت القضية وأصدرت حكمها المتقدم.