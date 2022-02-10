التحالف المصري لحقوق الإنسان يدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء الليبي

أدان التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، اليوم، محاولة اغتيال رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة صباح اليوم، حيث وقع الحادث في الساعات الأولى من صباح اليوم عندما كان عائدًا لبيته حيث أُصيبت السيارة بأعيرة نارية، وقد نجا الدبيبة من محاولة الاغتيال هذه دون أن يصاب بأذى.

وقال التحالف، في بيان له، أنه تأتي محاولة الاغتيال تلك وسط صراع بين الفصائل للسيطرة على الحكومة في ليبيا بعد الإطاحة بالقذافي في عام 2014 وانقسام ليبيا إلي معسكرين متحاربين في شرق وغرب البلاد. وكان قد عُين الدبيبة في مارس من العام الماضي رئيسًا لحكومة الوحدة الوطنية التي تدعمها الأمم المتحدة، والتي كان الهدف منها توحيد مؤسسات البلاد المنقسمة والإشراف على الفترة التي تسبق انتخابات الرئاسة في إطار عملية سلام.

وأضاف التحالف أنه تتنافس الفصائل المختلفة على السلطة بعد انهيار العملية الانتخابية وسط نزاعات بشأن القواعد الحاكمة لها، ووصف البرلمان. ويُعقد اليوم الخميس تصويتًا لتسمية رئيس جديد للوزراء لتشكيل حكومة أخرى.

ومن جانبه، يؤكد التحالف المصري على أهمية توحيد الصفوف الليبية، وإخراج جميع الميليشيات الأجنبية من أجل دعم التنمية في كافة الأنحاء.

وكان نجا رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة من محاولة اغتيال عندما أطلق مجهولون النار على سيارته في طرابلس في الساعات الأولى من صباح الخميس.

وقال مصدر مقرب من الدبيبة، إن رئيس الوزراء كان عائدا إلى بيته عندما أُطلق الرصاص من سيارة أخرى قبل أن تلوذ بالفرار، وأن الواقعة أحيلت إلى النائب العام للتحقيق.

وجابت سيارات مسلحة ومدرعة وسط طرابلس ومنطقة حي الأندلس عقب تعرض سيارة الدبيبة لإطلاق النار.

وأفادت تقارير بأنه لم يتم إلقاء القبض أو التعرف على منفذي محاولة الاغتيال حيث لاذوا بالفرار.

ومن شأن محاولة اغتيال الدبيبة أن تفاقم الأزمة الدائرة حول السيطرة على ليبيا، بحسب رويترز.

وحشدت قوى مسلحة مزيدا من المقاتلين والعتاد في العاصمة طرابلس خلال الأسابيع الماضية، مما أثار مخاوف من نشوب قتال بسبب الأزمة السياسية.