إحالة المتهمين بتلفيق محضر لنجل قاضٍ بالمنصورة للجنايات

قررت جهات التحقيق بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، إحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتلفيق بلاغ كاذب ضد نجل رئيس محكمة جنايات المنصورة، لرده عن نظر دعوى قضائية متداولة أمامه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر سبتمبر الماضي، عندما نظر المستشار بهاء المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة، قضية هتك عرض أحد الرجال، والمتهم فيها رجل أعمال ومحامٍ، وفوجئ بمحامي الدفاع يطلب رد هيئة المحكمة، لوجود خصومة بين نجل رئيس الدائرة، ويعمل ضابطًا بمحافظة الإسكندرية، وإحدى السيدات على صلة قرابة بأحد المتهمين.

وقدم المحامي خلال الجلسة، صورة من محضر حررته السيدة ضد نجل القاضي بأحد أقسام الشرطة بمحافظة الإسكندرية، تتهمه فيه بالتعدي عليها أثناء وجودها بمحل زيوت سيارات.

وأبلغ رئيس المحكمة، المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، بالواقعة، وقرر مباشرة التحقيق والذي بين كذب ادعاء السيدة والمحامي.

واعترف أحد المحامين أن المتهم لفق الاتهام للضابط، لإجبار والده على التنحي عن نظر القضية، وقررت جهات التحقيق ضبط وإحضار المحاميين والسيدة ورجل الأعمال، المشاركين في الواقعة.