تنفيذ قافلتين سكانيتين بمركزي كفر الدوار وإيتاي البارود

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجاً، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

نظمت الوحدات المحلية لمركزى كفر الدوار وإيتاي البارود بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد ٢ قافلة سكانية شاملة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحت شعار "الخِلفة مسئولية.. شارك فى التنمية" أحدهما بقرية كوم أشو بكفر الدوار، وبمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم الخدمات التالية:-

الكشف على عدد ٤٥٧ حالة بعدد من التخصصات "باطني، أطفال، جلدية، وتنظيم الأسرة"، مع توفير صيدلية لصرف الأدوية للمرضى بالمجان،و تقديم خدمات بيطرية لعدد ٤٠٠ رأس ماشية، بجانب توعية المواطنين بمبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان، وكذلك التوعية بضرورة التطعيمات والتحصينات،و بمكتبة مصر العامة بكفر الدوار وقصر الثقافة تم تقد٥ أنشطة ثقافية وفنية وورش حكي للأطفال ورسومات للتلوين ومسرح عرائس وتوزيع هدايا على الأطفال، وتم التوعية عن أهمية محو الأمية وأثرها على التنمية، وتنظيم أنشطة ومسابقات رياضية.

بالإضافة إلى تنظيم ندوات عن تدوير مخلفات المنازل، وذلك من خلال ممثلي الإدارة التعليمية، فيما قام ممثلي الإدارة الزراعية بتعريف أبناء القرية بعدد من المشروعات وفائدتها مع تنظيم لقاءات توعية وتثقيف في العديد من المجالات.

من ناحية أخرى تم تنظيم قافلة مماثلة بقرية قليشان بإيتاى البارود، تم خلالها تقديم الخدمات التالية:- الكشف على" ٤٢ باطنة - ٣٧ أطفال - ١٢ فحص ثدي - ٢٠ تطعيم أطفال - ٦ أسنان - ١٩ تحاليل طبية - ١٣٩ أدوية مجانية - ٥ علاج نفقة الدولة - ٢٢ تطعيم كورونا - ٣ متابعة حمل - ٢٥ تنظيم أسرة".